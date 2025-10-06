اليوم.. ختام فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

تُختتم في الثامنة من مساء اليوم فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وذلك في حفل يُقام على مسرح حدائق أنطونيادس بمدينة الإسكندرية، بحضور السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وعدد كبير من الفنانين وصُنّاع السينما والنقاد والإعلاميين.

يُقدَّم الحفل الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية رباب الشريف، ويُخرجه المخرج محمد السماحي.

يبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، يعقبه عرض فيلم توثيقي يستعرض أبرز فعاليات المهرجان هذا العام، من عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل الفنية التي شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور ومحبي السينما.

ويُلقي خلال الحفل السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، كلمته، تليها كلمة رئيس المهرجان، الناقد السينمائي الأمير أباظة.

كما يشهد الحفل تكريم الفنان الكبير ناصر المزداوي تقديرًا لمسيرته الفنية، ويقدّم المزداوي بعد التكريم أغنية خاصة عن الإسكندرية احتفاءً بعراقة المدينة وجمالها.

ويُختتم الحفل بإعلان نتائج مسابقات المهرجان وتسليم الجوائز للفائزين في مختلف الفئات.

وكانت فعاليات الدورة قد انطلقت يوم الخميس الماضي، حيث تم خلال حفل الافتتاح تكريم نجمة الدورة الفنانة ليلى علوي.

كما شهد المهرجان تكريم دولة المغرب ضيف شرف الدورة لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:

المخرج المغربي حكيم بلعباس، واسم الفنانة الراحلة فيروز، والمخرج الفرنسي جون بيير أميريس، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، والفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، والفنان أحمد رزق، والفنانة شيرين، والمخرج هاني لاشين، ومدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

يُقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.