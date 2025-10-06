إبراهيم إسحق يشارك في احتفال الرهبنة الفرنسيسكانية بعيد فرنسيس الآسيزي

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في احتفال الرهبنة الفرنسيسكانية بالقاهرة، بعيد القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة سان جوزيف، بوسط البلد.

القديس فرنسيس الآسيزي

تَرَأَّسَ الخِدمَةَ الأبُ فيليب فَرج الله، الخادِمُ الإقليميُّ لإقْليمِ العائِلَةِ المُقَدَّسَةِ بِمِصر، بحضور سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، والمونسينيور جوزيف فُوررو، نائِبَ السفير البابوي بمصر.

شارك الأبِ مَجدي سِيف، رَئيسِ الرُّهبنَةِ اليَسوعيّةِ بِمِصر، والأبِ رُوماني فَوزي، عميد الكُليّةِ الإكليريكيّةِ، بالمعادي، ومُمَثِّلو الرُّهبانيّاتِ الرِّجاليّةِ والنِّسائيّة، وعَدَدٍ كَبيرٍ مِنَ الرُّهبانِ والرّاهِباتِ، والمُؤمِنين.

ألقى الكلمة الروحية الأب أدريان الدومينيكاني حول "حياة وفضائل القديس فرنسيس الآسيزي"، كما جرى التقليد بين الفرنسيسكان، والدومينيكان.

قامَ بِتنشيطِ القُدّاسِ بالتَّرانيم، كُورالُ سان جوزيف، بِقِيادَةِ الأبِ بُطرُس دانيال، والآنِسَةِ مَجدولين ميشيل، كما تولى الخِدمَةِ الإخوةُ الرُّهبانُ الدّارِسون.