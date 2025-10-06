قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها تسليم الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين
نصر أكتوبر في عيون النواب.. صفحة خالدة في تاريخ الإنسانية.. ويؤكدون: إرادة المصريين لا تقهر
الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسي بذكرى حرب أكتوبر: تؤكد قوة وصلابة الجيش المصري في الدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء
البث الإسرائيلية: الجيش يقصف معسكرات تابعة لحزب الله في البقاع شرقي لبنان
هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها
رابطة الأندية توافق على طلب الأهلي تأجيل مباراة الاتحاد السكندري.. تفاصيل
أكبر القلاع الصناعية العسكرية فى الشرق الأوسط.. وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع بمصنع 300 الحربي
بعد تسييح أسورة المتحف المصري.. ماذا اختفى من مقبرة "خنتي كا" بسقارة؟
بترقص بملابس خادشة .. القبض على بلوجر جديدة بأكتوبر
البرازيل تدخل على خط الدول الداعمة لخالد العناني مديرا لليونسكو
سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور
إبراهيم إسحق يشارك في احتفال الرهبنة الفرنسيسكانية بعيد فرنسيس الآسيزي

ميرنا رزق

شارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في احتفال الرهبنة الفرنسيسكانية بالقاهرة، بعيد القديس فرنسيس الآسيزي، وذلك بكنيسة سان جوزيف، بوسط البلد.

القديس فرنسيس الآسيزي

تَرَأَّسَ الخِدمَةَ الأبُ فيليب فَرج الله، الخادِمُ الإقليميُّ لإقْليمِ العائِلَةِ المُقَدَّسَةِ بِمِصر، بحضور سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، والمونسينيور جوزيف فُوررو، نائِبَ السفير البابوي بمصر.

شارك الأبِ مَجدي سِيف، رَئيسِ الرُّهبنَةِ اليَسوعيّةِ بِمِصر، والأبِ رُوماني فَوزي، عميد الكُليّةِ الإكليريكيّةِ، بالمعادي، ومُمَثِّلو الرُّهبانيّاتِ الرِّجاليّةِ والنِّسائيّة، وعَدَدٍ كَبيرٍ مِنَ الرُّهبانِ والرّاهِباتِ، والمُؤمِنين.

ألقى الكلمة الروحية الأب أدريان الدومينيكاني حول "حياة وفضائل القديس فرنسيس الآسيزي"، كما جرى التقليد بين الفرنسيسكان، والدومينيكان.

قامَ بِتنشيطِ القُدّاسِ بالتَّرانيم، كُورالُ سان جوزيف، بِقِيادَةِ الأبِ بُطرُس دانيال، والآنِسَةِ مَجدولين ميشيل، كما تولى الخِدمَةِ الإخوةُ الرُّهبانُ الدّارِسون.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الرهبنة الفرنسيسكانية الكُليّةِ الإكليريكيّةِ القديس فرنسيس الآسيزي

فواكه وأطعمة تساعد على النوم العميق |تعرف عليها

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

مشروع سري يخطط لإنتاج أغلى سيارة رينج روفر في العالم

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

