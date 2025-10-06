قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصريين : كلمة الرئيس السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر أكدت جاهزية الجيش ووطنيته

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر 1973 تعد خطابًا وطنيًا بامتياز، يجمع بين الفخر بالتاريخ العسكري المجيد والرؤية الثاقبة للمستقبل التنموي والسياسي لمصر، موضحًا أنها كلمة ذات أبعاد متعددة، تستحق الإشادة لعمق رسائلها وقوة تأثيرها.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أنه من أبرز جوانب الإشادة في خطاب الرئيس السيسي هو الربط المُحكم بين إرث أكتوبر ومسيرة البناء الحالية، ولم يجعل الرئيس الكلمة مجرد استذكار احتفالي، بل حولها إلى منهج عمل ودفعة معنوية للمرحلة الراهنة، موضحًا أن الإشارة إلى أن النصر لا يمنح، بل ينتزع وأن التخطيط المحكم، وتماسك الجبهة الداخلية، والعمل المخلص هي مفاتيح النصر، هي رسالة واضحة لكل مصري بأن معركة التنمية والبناء اليوم تتطلب نفس العزيمة واليقين التي خاض بها أبطال أكتوبر حربهم.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الربط بين روح أكتوبر وبناء مصر الجديدة يمنح المشروعات التنموية العملاقة التي تشهدها البلاد شرعية وطنية وتاريخية، مؤكدًا على العمل الجاد لجعل مصر في مصاف الدول الكبرى في عالم لا يعترف إلا بالقوياء تعد دعوة صريحة للعمل والتفوق، مشيرًا إلى أن حكمة القيادة المصرية تتجلى في تناول ملف السلام، حيث يُرسخ الخطاب ثوابت السياسة الخارجية المصرية، والتأكيد على أن السلام يجب أن يُبنى على دعائم العدالة والإنصاف وليس بالقوة، هو موقف راسخ ومبدئي.

ولفت إلى أن الإشادة بالسلام الذي أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات كنموذج تاريخي للسلام العادل والشجاع تؤكد على أن الحلول يجب أن تضمن الحقوق، موضحًا أن وضع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية كشرط أساسي لتحقيق السلام الحقيقي في الشرق الأوسط، هو تأكيد على عمق الموقف المصري وصدقه تجاه القضية المحورية للأمة العربية، منوهًا بأن توجيه التحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مبادرته لوقف إطلاق النار في غزة يعكس الدور المصري المحوري كضامن للاستقرار ومهندس للسلام، مع التأكيد على أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى نحو المسار السياسي العادل والدائم.

ونوه بأن خطاب الرئيس السيسي تضمن رسالة طمأنة بالغة الأهمية للشعب المصري حول جاهزية الجيش ووطنيته، حيث أن الإشارة إلى أن جيش مصر قائم على رسالته وجيش وطني من صلب هذا الشعب العظيم تمنح الشعب شعورًا بالأمان في ظل التحديات الإقليمية، موضحًا أن التحية المجددة لأرواح الشهداء الأبرار والجنود الأبطال هي تكريم يليق بتضحياتهم، وتجديد للعهد بين القيادة والقوات المسلحة والشعب.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي تعد مرجعًا مهمًا في الأدب السياسي، فهي تذكير بالماضي يُلهم الحاضر، وتثبيت للأسس التنموية والسياسية التي تقود بها مصر سفينتها بثبات وحكمة، موضحًا أنها كلمة ترفع الروح المعنوية وتؤكد على أن إرادة المصريين، التي صنعت الانتصار، قادرة على تحقيق الازدهار والعدل.

