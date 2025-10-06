قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
آخر عكة.. تعليق مثير من مفيدة شيحة على فيديو طريق المحور الفاضح
بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
في الذكرى 52 لنصر أكتوبر.. ملحمة البناء تتواصل في سيناء
حماس تشدد على إطلاق سراح ستة من كبار الأسرى وانسحاب الدبابات| وخبير: الخطة تضمن جدولا زمنيا واضحا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين .. الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


تموين القاهرة: خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
أكد محيي إسماعيل، وكيل مديرية تموين القاهرة، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتكثيف الجهود الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير، موضحا أن الوزارة أطلقت حملات توعية تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، والتشجيع على الإبلاغ عن أي سلع مغشوشة، مما يرسّخ الشعور بالأمان في الأسواق ويعزز من دور الرقابة الفعّالة.


الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نعمل بكل جد وإخلاص على بناء دولة قوية عصرية متقدمة تعبر عن وزن مصر الحقيقي وعن قيمتها الحضارية والإنسانية.


الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتوجه بالتحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء مصر في تلك اللحظة الفارقة من تاريخها، وأن بصيرة الرئيس السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية أنذاك والوساطة الأمريكية مهدت الطريق نحو سلام عادل وشجاع.


وزير العمل يتحدث عن مميزات القانون الجديد.. فيديو
حل محمد جبران وزير العمل، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " الصورة " المذاع على شاشة النهار، للحديث عن قانون العمل الجديد، وأهم الأشياء التي جاءت بالقانون، وهل القانون يطبق على القطاع العام والخاص، أو القطاع العام فقط.


رئيس جامعة سوهاج يقود مسيرة ضخمة بمشاركة 10 آلاف طالب احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر
قاد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مسيرة ضخمة داخل الحرم الجامعي شارك فيها أكثر من 10 آلاف طالب، إلى جانب حضور عدد من الرموز الوطنية والعسكرية والدينية والفنية وذلك في إطار إحياء ذكرى نصر أكتوبر المجيد.


قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الآن
تواصل أسعار اللحوم في الأسواق المصرية جذب اهتمام المستهلكين، خاصة مع اقتراب المناسبات الاجتماعية وزيادة الطلب على اللحوم الحمراء.


نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعات كبيرة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 5230 جنيها، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحث عن مستقبل سعر الذهب في الفترة المقبلة، هل سينخفض مع خفض الدولار أو مستمر في الصعود.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين.


أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
أثار ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق خلال الأيام الأخيرة، وتحديدا منذ بدء فصل الخريف حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو في بعض المناطق العادية وليست المميزة إلى أكثر من 25 جنيهًا، وهو ما جعل الجميع يبحث عن السبب الرئيسي في هذه الارتفاعات، والجميع يريد معرفة حقيقة إصابة الطماطم بالسرطان بسبب العلامات البيضاء التي بداخلها.


69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أسست نظام التأمين الصحي منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى استمرار تقديم الخدمات الصحية لنحو 69 مليون مواطن حتى اليوم.


الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا طوال اليوم، حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 18 درجة مئوية في ساعات الليل المبكر، ما يجعل الأجواء تميل للبرودة ليلاً.

