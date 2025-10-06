نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعات كبيرة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لأكثر من 5230 جنيها، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحث عن مستقبل سعر الذهب في الفترة المقبلة، هل سينخفض مع خفض الدولار أو مستمر في الصعود.

وكشف نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الأسباب الرئيسية لـ الارتفاع المتواصل للذهب، وقال إن السبب في ذلك يرجع لارتفاع الأسعار عالميا وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأسعار محليا.

ووجه نصيحة للمواطنين بشأن أسعار الذهب، قائلا :" أسعار الذهب الأن مرتفعة والمؤشرات تشير إلى أن الأسعار في الصاعد، وأن أي مواطن يمتلك أموال فشراء الذهب مكسب له في هذه الفترة".



وأضاف سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الحالية والمقبلة سيظل الذهب في الارتفاعات بسبب الأحداث العالمية، وأن سعر الذهب مرتبط بسعر الوقاية العالمية، موضحًا أن سعر الأوقية اليوم تسجل 3884 دولار، وأن هذا السعر يعتبر مرتفع للغاية.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5983 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5235 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4487 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 41000 جنيه .

سعر الذهب عالميًا 2025



حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.



سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعةً باستمرار أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ سبع سنوات تقريبًا، وفشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل الحكومي.

الفائدة وتذبذب الذهب

مع اعلان لجنة السياسات النقدية أمس تقليص سعر الفائدة في البنوك بمقدار 1% في المتوسط، تعرض سعر جرام الذهب للتراجع بمقدار 55 جنيها على الأقل ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم



سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5971 جنيها للجرام

سعر عيار 21 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5225 جنيهًا للجرام

سعر عيار 18 اليوم

- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4482 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 41840 جنيها.