أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟

في ظل حالة الترقب التي يشهدها سوق الذهب، استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مصورًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وسط متابعة دقيقة من المواطنين بسبب التقلبات الحادة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5954 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5210 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4465 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 41680 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين نحو:

سعر البيع: 41640 جنيهًا

سعر الشراء: 41480 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين لـ الأوقية الواحدة:

سعر البيع:185021جنيهًا

سعر الشراء نحو 184310 جنيهًا



أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 3885.46دولار وفقا لسعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

