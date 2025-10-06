تموين القاهرة: خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد محيي إسماعيل، وكيل مديرية تموين القاهرة، أن الوزارة تولي أولوية قصوى لتكثيف الجهود الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك، لضمان وصول السلع للمواطنين بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير، موضحا أن الوزارة أطلقت حملات توعية تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، والتشجيع على الإبلاغ عن أي سلع مغشوشة، مما يرسّخ الشعور بالأمان في الأسواق ويعزز من دور الرقابة الفعّالة.

وأشار إسماعيل خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة للمنافذ التموينية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وتشمل تحويلها إلى منافذ حديثة مزودة بخدمات رقمية، تشمل نقاط البيع الإلكترونية، وأنظمة الدفع غير النقدي، وتوفير سلع متنوعة بجودة وأسعار تنافسية، ويأتي هذا التطوير في إطار رفع كفاءة المجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، وتحسين تجربة المواطن الشرائية بما يجعل هذه المنافذ قادرة على منافسة القطاع الخاص وتوفير احتياجات المواطنين بصورة أسهل وأكثر تنظيما.

وفيما يتعلق بالشراكة مع الشركات التكنولوجية، أوضح أن الوزارة تسعى لتفعيل مفهوم التحول الرقمي داخل المنافذ التموينية، من خلال توفير خدمات الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدا أن هذا التطوير سيساهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين كفاءة الأداء داخل الفروع، خصوصًا أن هذه المنافذ موجودة في مختلف الأحياء والقرى، مما يضمن سهولة وصول المواطنين إلى خدمات تموينية متكاملة، بأسعار عادلة وتشكيلة واسعة من السلع تناسب احتياجات جميع الفئات.