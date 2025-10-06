قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز تصريحات الرئيس السيسي في ذكرى انتصار أكتوبر.. فيديو
أخلد به بعد وفاتي .. منشور مؤثر من نادية الجندي لهذا السبب
ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر
خلال اجتماع مع بن غفير.. نتنياهو يتعهد بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي
الرئيس السيسي: نعمل على بناء دولة عصرية تعبر عن وزن مصر الحقيقي وقيمتها الحضارية
للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
شرم الشيخ تستضيف محادثات حاسمة بين حماس وإسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر
الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
الرئيس السيسي: نوجه التحية لقادة وشهداء القوات المسلحة ولكل من لبى نداء الوطن
الرئيس السيسي: بصيرة السادات وحكمة القيادات الإسرائيلية والوساطة الأمريكية مهدت طريق السلام العادل
الرئيس السيسي: كي يكتب البقاء للسلام لا بد أن يشيد على دعائم العدالة والإنصاف
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الآن

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
هاجر ابراهيم

تواصل أسعار اللحوم في الأسواق المصرية جذب اهتمام المستهلكين، خاصة مع اقتراب المناسبات الاجتماعية وزيادة الطلب على اللحوم الحمراء.

وعرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد” تقريرا بأسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأثنين.

ووفقا للتقرير، وقال أحد الجزارين: “أسعار اللحوم تبدأ من 350 إلى 450، واللحوم الملبسة تبدأ من 350 إلى 380 جنيها واللحوم الحمراء تبدأ من 420 إلى 450 جنيها”.

وتابع: “هناك إقبال شديد على اللحوم الحمراء، وسعر البوفتيك ب450 جنيها، و450 جنيها للريش الضاني، والسجق أو البرجر أو الكفتة الشوي ب350 جنيها”.

إذابة الطعام ليست معقدة، ولكن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على زيادة موارد الطهي الخاصة بك إلى أقصى حد، تأكد من أنك لا تقع عن غير قصد ضحية لنقاط مشكلة الذوبان الشائعة للحوم والدواجن هذه هي المزالق الأكثر شيوعا التي يجب تجنبها ونصائح لما يجب عليك القيام به بدلا من ذلك.

أخطاء شائعة عند تذويب اللحوم والدواجن المجمدة

-تقوم بذوبة الطعام المجمد على المنضدة في درجة حرارة الغرفة

إذا نسيت إخراج صدور الدجاج المجمدة من الفريزر مبكرا، فلا ترميها فقط على المنضدة حتى تذوب، يجب عدم ترك الأطعمة القابلة للتلف (بما في ذلك اللحوم النيئة أو المطبوخة المجمدة أو المأكولات البحرية أو الأطعمة الجاهزة) في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، هناك طرق أسرع وأكثر أمانا لإذابة الطعام بسرعة ودون التعرض لخطر التكاثر الميكروبي.

اتبع هذه النصيحة: ترك الأطعمة المجمدة على المنضدة لتذوب بسرعة إلى منطقة الخطر هذه (تنخفض درجة حرارة الهواء المحيط في منزلك في منتصف تلك المنطقة)، مما يخلق بيئة مضيافة للميكروبات التي تؤثر على البطن، اختر طريقة إذابة أكثر أمانا مثل وضع الطعام تحت الماء البارد أو الجري أو إذابة الجليد في الميكروويف بسرعة أو الثلاجة طوال الليل بدلا من ذلك.


-إذابة الطعام بالماء الدافئ

إذا كان ذوبان الجليد تحت الماء البارد جيدا، فيجب أن يكون الماء الدافئ أفضل، أليس كذلك؟ خطأ. عندما تكون في عجلة من أمرك لإذابة الطعام المجمد، من السهل أن تفهم لماذا يبدو غمر الطعام تحت الماء الدافئ فكرة جيدة. ينصح خبراء سلامة الأغذية بعدم القيام بذلك لأنه في حين أن مركز الطعام لا يزال متجمدا، فإن الماء الدافئ يضع الطبقات الخارجية من الطعام في منطقة الخطر من 40 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت.

اتبع هذه النصيحة: املأ وعاءا كبيرا بالماء البارد واغمر عشاءك (في كيس مغلق)، تحقق من درجة حرارة الماء كل 30 دقيقة أو نحو ذلك، وأضف المزيد من الماء البارد إذا ارتفعت درجة الحرارة أكثر من اللازم.


 

-إذابة اللحم النيء مباشرة على رف الثلاجة

يتم لف الأطعمة المجمدة بالفعل - غالبا في أكثر من طبقة واحدة - لذلك لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة في ذوبان الجليد مباشرة على رف الثلاجة. خطأ. حتى أكياس الفريزر السميكة يمكن أن تمزق وبلورات الثلج يمكن أن تثقب ثقوبا في إعادة الخلط المستمر للفريزر، المشكلة هي أنك غالبا لا تعرف أن الحقيبة قد تعرضت للخطر حتى فوات الأوان.
اتبع هذه النصيحة: ضع أي طعام مجمد - حتى لو كان معبأ في كيس - على ورقة خبز ذات حافة أو طبق كبير قبل إذابة الجليد في الثلاجة، ستلتقط ورقة الخبز التكثيف والعصائر الخام قبل أن تلوث اللحوم المجمدة.


 

اللحوم أسعار اللحوم اللحوم الملبسة سعر البوفتيك البرجر

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

