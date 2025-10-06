قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهال عنبر: القوات المسلحة سر استقرار مصر.. والجيش حقق إعجازا فى 73 (خاص)
التعليم تتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة
الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
حرب أكتوبر 1973.. ماذا فعل الأهلي والزمالك لـ دعم القوات المسلحة؟!
يديعوت أحرونوت في ذكرى 73 : أشرف مروان لم يكن جاسوس إسرائيل.. بل بطل خدعها يوم الغفران
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر
حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
الشروط المطلوبة لترشح ذوي الإعاقة في القوائم الانتخابية لمجلس النواب طبقا للقانون
وزير الاستثمار: اهتمام مصري - سعودي بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة
إنجاز مصري في إسبانيا .. ناشئو البادل بين كبار العالم في مونديال 2025
الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم
وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور
قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى نهاية العام.

وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، في بيان لها أن القرار يشمل أيضًا رحلتين مقررتين في رأس السنة الجديدة 2026، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

كان من المقرر استئناف خدمات ITA من وإلى إسرائيل في 2 نوفمبر وأوضحت الشركة: "يمكن للمسافرين إما إعادة حجز رحلاتهم في وقت لاحق أو استرداد ثمنها".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والمستمر منذ أكتوبر 2023.

وخلال شهر يونيو الماضي، أعلنت شركات الطيران حول العالم إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، كما تجنّبت التحليق فوق جزء واسع من أجواء الشرق الأوسط، عقب الغارات الإسرائيلية الليلية على إيران، والتي أعقبتها هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة من إيران على الأراضي الإسرائيلية.

