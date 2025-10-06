قرار مفاجئ من الخطوط الإيطالية: لا رحلات إلى تل أبيب حتى إشعارٍ آخر

مددت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (ITA) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى نهاية العام.

وأعلنت الشركة، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، في بيان لها أن القرار يشمل أيضًا رحلتين مقررتين في رأس السنة الجديدة 2026، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

كان من المقرر استئناف خدمات ITA من وإلى إسرائيل في 2 نوفمبر وأوضحت الشركة: "يمكن للمسافرين إما إعادة حجز رحلاتهم في وقت لاحق أو استرداد ثمنها".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والمستمر منذ أكتوبر 2023.

وخلال شهر يونيو الماضي، أعلنت شركات الطيران حول العالم إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، كما تجنّبت التحليق فوق جزء واسع من أجواء الشرق الأوسط، عقب الغارات الإسرائيلية الليلية على إيران، والتي أعقبتها هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة من إيران على الأراضي الإسرائيلية.