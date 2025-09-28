إعصار "بوالوي" يضرب وسط فيتنام... إجلاء آلاف السكان وتعليق الرحلات الجوية

اجتاح إعصار "بوالوي" وسط فيتنام مصحوباً برياح قوية بلغت سرعتها نحو 133 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى إجلاء أكثر من 15 ألف شخص كإجراء احترازي.

كما علقت السلطات الرحلات الجوية في أربع مطارات، من بينها مطار دانانغ الدولي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الإعصار وصل إلى اليابسة بشكل أسرع من المتوقع نظراً لسرعته الكبيرة، في حين أعلنت الحكومة وضع آلاف الجنود في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ.

وقد شهدت مناطق مثل هيو وكوانغ تري فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار.

وكان "بوالوي" قد تسبب في وقت سابق في مقتل 10 أشخاص وحدوث فيضانات واسعة النطاق في الفلبين.