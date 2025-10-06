محافظ القاهرة يوجه بالمتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى لميدان رمسيس

وجه محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى لميدان رمسيس والحفاظ على الشكل الحضاري.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للمحافظ، اليوم الاثنين، بالمنطقة المحيطة بميدان رمسيس؛ لمتابعة أعمال نقل مواقف السيارات العشوائية للموقف الجديد، ونقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة؛ لإعادة الانضباط للمنطقة، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.



كما وجه المحافظ، خلال جولته، بعمل صيانة لإشارات المرور وأعمدة الإنارة والأسوار الحديدية وزيادة المسطحات الخضراء في الميدان، منوهًا بأنه سيتم عمل حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.