محافظ دمياط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى

وضع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، يرافقه اللواء هشام رشاد مساعد وزير الداخلية- مدير أمن دمياط و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بمدينة دمياط، وذلك احتفالاٍ بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وتضمنت مراسم الاحتفال التى بدأت الاثنين، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد ،وممثل الأمن القومى ،ولفيف من القيادات التنفيذية و الأمنية، قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأبرار وعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهورى وسلام الشهيد

فيما وقد تقدم " الدكتور أيمن الشهابى " بالتهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة و الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورجال القوات المسلحة البواسل وشعب مصر الكريم ، بهذه المناسبة المجيدة، داعيًا الله أن يعيدها على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء والأمن والسلام .

وتوجه " المحافظ " بالتحية إلى أرواح شهداء مصر الأبرار الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة بطولية خالدة ستظل محفورة بحروف من نور فى تاريخ مصر ، كما وجه التحية إلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ، مؤكدًا انهم حصن مصر المنيع وعيونها الساهرة لحماية الوطن .

ودعا " محافظ دمياط " الجميع بضرورة استلهام روح أكتوبر وما تضمنته من دروس فى العزيمة والإصرار والوطنية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء