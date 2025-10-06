قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

في إطار لجنة الإصلاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، تتواصل الجهود لرفع المخلفات والارتقاء بمستوي النظافة .

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة أعمال النظافة اليومية بجميع قري المركز ،بالإضافة إلى متابعة رفع مخلفات النظافة و ري الأشجار بالمدينة، كما تم أيضا ري الأشجار بقرية السوالم التابعة للمركز .

علي صعيد أخر قامت الوحدة المحلية بفارسكور برفع و قص وتهذيب الأشجار بالمدينة ، إلي جانب القيام بكنس و تجريف و رفع مخلفات النظافة اليومية و عليه تمت متابعة أعمال النظافة والتشجير اليوم بمدينة ميت أبو غالب وكذا أعمال رفع المخلفات بمدينة عزبة البرج

كما تهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت،  للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها.

وفى حالة وجود اى شكوى متعلقة بتلك المنظومة يتم استقبالها من خلال الرابط التالي 
https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83

دمياط محافظة دمياط اشغالات مبادرة

