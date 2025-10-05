تحديد الحرم الآمن للمنشآت الهامة والحيوية بنطاق دمياط

عقدت لجنة لتحديد الحرم الآمن للمنشآت الهامة والحيوية بمحافظة دمياط، اجتماعا، اليوم الأحد، 5 أكتوبر 2025، برئاسة اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد ، وبحضور أعضاء اللجنة المختصة.

جاء ذلك، في ضوء قرار الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، رقم (647 لسنة 2025)، بشأن تشكيل لجنة لتحديد الحرم الآمن للمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض وتحديد المنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة، ومناقشة الإجراءات اللازمة لتطبيق الاشتراطات الأمنية المعتمدة.

وأكد السكرتير العام المساعد ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة؛ لتحديد الحرم الآمن لكل منشأة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

وأوضح أن اللجنة ستواصل أعمالها؛ لمراجعة وتحديث البيانات الخاصة بالمواقع الجغرافية للمنشآت، والتأكد من مطابقتها على أرض الواقع.