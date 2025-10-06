رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يهنئ الدكتور خالد العناني بتعيينه مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو

أعرب الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (أوسبو)، عن خالص تهانيه للدكتور خالد العناني بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025 - 2029، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الجديدة.



وأكد الدكتور الليثي أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية الكبيرة في الكفاءات المصرية والعربية، ويجسد التقدير المستحق لمسيرة الدكتور العناني المليئة بالإنجازات في مجالات الثقافة والتراث والتعليم.



وأشار رئيس الاتحاد إلى أن تعيين الدكتور العناني على رأس منظمة اليونسكو يعد فخرًا لمصر وللعالمين العربي والإسلامي، ويعزز الحضور الإيجابي للدول الأعضاء في المنظمات الدولية، بما يسهم في دعم قيم الحوار والتفاهم والتعاون الثقافي بين الشعوب.



واختتم الدكتور الليثي تصريحه بالتأكيد على استعداد اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي للتعاون المثمر مع منظمة اليونسكو في المجالات الإعلامية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، خدمةً للتنمية والتقدم والسلام.