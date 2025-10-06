قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة "أكتوبر صوت النصر" بمراكز شباب المحافظة

الشباب والرياضة بالجيزة
الشباب والرياضة بالجيزة
أحمد زهران

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مبادرة "أكتوبر صوت النصر"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ومنصات آمنة تحتضن النشء والشباب، وتكون منارة للاحتفال بالمناسبات القومية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وقد دشنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة احتفالاتها بذكرى الانتصار الـ52 لحرب أكتوبر المجيدة من على ضفاف نهر النيل بمركز شباب منيل شيحة، في أجواء وطنية مبهجة تزينت بالأعلام والأناشيد الوطنية، وسط مشاركة واسعة من الشباب وأعضاء مراكز الشباب.

بدأ الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، متابعته الميدانية للاحتفالات من أرض الواقع، بمشاركة أبناء الجيزة في مراكز الشباب المختلفة، حيث تابع الفعاليات بداية من مركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية، مرورًا بمركز شباب أرض اللواء بإدارة العجوزة، ثم مركز شباب إمبابة بإدارة شمال الجيزة، في تفاعل مباشر مع أبناء المحافظة في أجواء من الفخر والاعتزاز.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الصبروط أن مبادرة "أكتوبر صوت النصر" تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بوصول الرسالة والمعلومة إلى النشء والشباب، ليعلم الجميع عظمة التاريخ المصري وما سُطر فيه من بطولات، وصولًا إلى عبور الجمهورية الجديدة نحو التنمية المستدامة.

وأوضح الصبروط أن فعاليات المبادرة تُنفذ في 19 إدارة فرعية على مستوى محافظة الجيزة، حيث يشارك مديرو الإدارات الفرعية أبناءهم من الشباب والطلائع في الاحتفالات ومتابعتها ميدانيًا، ليجسدوا روح أكتوبر في أبهى صورها، ويغرسوا في نفوس الأجيال الجديدة حب الوطن والانتماء له.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنفذ ضمن فعاليات المبادرة برنامج "شاهد على العصر"، والذي يروي فيه أبطال حرب أكتوبر 1973 ذكرياتهم عن أيام النصر وما قدمه رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات خالدة، تُعرض في فيديوهات عبر صفحات المديرية لتكون رسالة من الآباء إلى الأبناء، وتعريفًا للأجيال الجديدة بقيمة النصر وصناعته ولتكون امتداداً لنصر مصر ماضي وحاضر ومستقبل.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة الشباب والرياضة

