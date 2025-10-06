سفير عمان يهنئ الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر المجيد

حرص سفير عمان عبدلله بن ناصر الرحبي علي تهنئة الشعب المصري بمناسبة الذكرى المجيدة لنصر السادس من أكتوبر.

وقال سفير عمان :يسرّني أن أتقدم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وشعبًا،غص بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، مستحضرين بكل فخر واعتزاز تضحيات الأبطال الذين سطّروا أعظم ملاحم البطولة والفداء دفاعًا عن الكرامة والسيادة الوطنية.

إن هذه المناسبة التاريخية الخالدة تظل مصدر إلهام للأجيال، ودليلًا حيًا على ما يمكن تحقيقه بالإرادة الصلبة، ووحدة الصف، والإيمان بعدالة القضية.

وكل التقدير والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية الباسلة، التي تُعدّ الركيزة الصلبة لأمن مصر واستقرارها، ولأمن المنطقة بأسرها.

نسأل الله أن يديم على مصر الشقيقة نعمة الأمن والتقدم، وأن يحقق لها المزيد من العزة والازدهار.

السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية