التغيّر في القيم الخبرية رسالة دكتوراه مع مرتبة الشرف للكاتب الصحفي أنور عبد اللطيف

حصل الكاتب الصحفي أنور عبد اللطيف، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، عن رسالته التي جاءت بعنوان: “التغيّر في القيم الخبرية في إطار تعدد المنصات الرقمية وانعكاساتها على أنماط السلوك الإخباري للجمهور”.

تناولت الدراسة تأثير التطور الرقمي على أسلوب عمل الصحفيين داخل غرف الأخبار، وكيف غيّرت التكنولوجيا طريقة كتابة الأخبار وتقديمها للجمهور، خاصة في البوابات الإلكترونية.

أشرف على الرسالة الدكتور محمد سعد إبراهيم أستاذ الصحافة بجامعة المنيا، وناقشها كل من الدكتورة أميمة محمد عمران أستاذ الصحافة بجامعة أسيوط، والدكتورة سلوى أحمد أبوالعلا الشريف رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا وعميد كلية العلاقات العامة بجامعة المنيا الأهلية.

وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى تقديرًا لجهوده وتميزه العلمي.

وأكدت الدراسة أن الصحافة الرقمية غيرت شكل الخبر وطريقة عرضه، وأن المعلومة السريعة الدقيقة أصبحت الأساس في العمل الصحفي الحديث، إلى جانب أهمية التفاعل مع القارئ وفهم احتياجاته باعتبارها من القيم الجديدة التي تميّز الإعلام العصري