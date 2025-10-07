الأربعاء المقبل.. بدء عمل استشاري التأمين الصحي أسبوعيًا بعيادة نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن بدء عمل استشاري التأمين الصحي بعيادة النقابة اعتبارًا من الأربعاء 8 أكتوبر الجاري.

تتولى الدكتورة هالة كمال درويش، استشاري الباطنة، مهام العيادة، حيث تختص بتشخيص وعلاج أمراض الباطنة والسكر والقلب، وتتواجد أسبوعيًا يوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وتتوجه نقابة الصحفيين بخالص الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور السيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومدير فرع القاهرة السابق، لدعمهم ومساندتهم في تطوير الخدمات المقدمة للصحفيين وأسرهم ضمن منظومة التأمين الصحي، وإتمام إجراءات بدء الخدمة الجديدة داخل النقابة.

خدمات تقدم داخل النقابة لأول مرة

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، أن هذه الخدمات تقدم داخل النقابة لأول مرة بهذا المستوى، وتضاف إلى منظومة الرعاية الصحية التي تشمل العيادات الخارجية الأسبوعية المجانية بالتخصصات المختلفة، ومركز سحب عينات التحاليل الطبية دون نسبة تحمل للأعضاء، ومنفذ الأدوية الذي يقدم دعمًا يصل إلى 20%.

ويأتي بدء عمل استشاري التأمين الصحي بالنقابة استكمالًا لمنظومة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء، خصوصًا فيما يتعلق بالتأمين الصحي، لتنضم إلى صيدلية التأمين الصحي التي بدأت العمل يوميًا منذ أكتوبر 2024، وعيادة التأمين الصحي التي تم افتتاحها بتواجد ممارس عام يومين أسبوعيًا منذ أكتوبر 2023.