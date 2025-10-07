قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
الأربعاء المقبل.. بدء عمل استشاري التأمين الصحي أسبوعيًا بعيادة نقابة الصحفيين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي وكيل النقابة، عن بدء عمل استشاري التأمين الصحي بعيادة النقابة اعتبارًا من الأربعاء 8 أكتوبر الجاري.

تتولى الدكتورة هالة كمال درويش، استشاري الباطنة، مهام العيادة، حيث تختص بتشخيص وعلاج أمراض الباطنة والسكر والقلب، وتتواجد أسبوعيًا يوم الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وتتوجه نقابة الصحفيين بخالص الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور السيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية ومدير فرع القاهرة السابق، لدعمهم ومساندتهم في تطوير الخدمات المقدمة للصحفيين وأسرهم ضمن منظومة التأمين الصحي، وإتمام إجراءات بدء الخدمة الجديدة داخل النقابة.

خدمات تقدم داخل النقابة لأول مرة 

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، أن هذه الخدمات تقدم داخل النقابة لأول مرة بهذا المستوى، وتضاف إلى منظومة الرعاية الصحية التي تشمل العيادات الخارجية الأسبوعية المجانية بالتخصصات المختلفة، ومركز سحب عينات التحاليل الطبية دون نسبة تحمل للأعضاء، ومنفذ الأدوية الذي يقدم دعمًا يصل إلى 20%.

ويأتي بدء عمل استشاري التأمين الصحي بالنقابة استكمالًا لمنظومة تطوير الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء، خصوصًا فيما يتعلق بالتأمين الصحي، لتنضم إلى صيدلية التأمين الصحي التي بدأت العمل يوميًا منذ أكتوبر 2024، وعيادة التأمين الصحي التي تم افتتاحها بتواجد ممارس عام يومين أسبوعيًا منذ أكتوبر 2023.

