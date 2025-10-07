قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الثقافة تحتفل بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بمشاركة شاكر والحلو بدار الأوبرا المصرية

محمد الحلو
محمد الحلو
أحمد البهى

وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء مفعمة بروح الوطنية المصرية، أحيت وزارة الثقافة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد، خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامتها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، في أمسية وطنية استثنائية حملت شعار «وفرحت مصر»، وأحياها نجوم الغناء محمد الحلو، ومحمد ثروت، وهاني شاكر، بمشاركة نخبة من مطربي فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا: حسام حسني، وحنان عصام، ومحمد حسن، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وغادة آدم.

شهد الاحتفالية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعيد، مستشارة السيد رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، و الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والنائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وسفيرا قطر والجزائر لدى القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر وإلهام للأمة المصرية، ودليلًا خالدًا على إرادة الشعب المصري وعزيمته التي لا تلين، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تحرص في كل عام على تخليد هذه الذكرى من خلال فعاليات فنية وثقافية تُجسد قيم البطولة والانتماء، وتغرس في نفوس الأجيال الجديدة روح الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه.

تضمنت الاحتفالية باقة من الأعمال الوطنية الخالدة التي رددها الجمهور بحماس كبير، من بينها «يابوي يا مصر» و«أهيم شوقًا» لمحمد الحلو، و«عاشت بلادنا»، «مصريتنا وطنيتنا»، «كل بلاد الدنيا جميلة»، و«مصر يا أول نور في الدنيا» للنجم محمد ثروت، و«وانت ماشي في مصر» و«بالأحضان» لهاني شاكر، إلى جانب الدويتو الشهير «بلدي» الذي جمع ثروت وشاكر، كما قدمت فرقة الموسيقى العربية مجموعة من الأغنيات والأوبريتات الوطنية منها: «الأرض الطيبة»، «أحلف بسماها»، «مصر هي أمي»، وختامًا بالنشيد الوطني الذي شارك الحضور في ترديده.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة أعدت خلال شهر أكتوبر سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية احتفالًا بذكرى العبور العظيم، تشمل عروضًا موسيقية وغنائية ومسرحية وسينمائية، وندوات فكرية، ومعارض تشكيلية، جميعها توثق بطولات الجيش المصري، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي التاريخي لدى الأجيال الجديدة.

المسرح الكبير بدار الأوبرا وهاني شاكر محمد الحلو هاني شاكر

