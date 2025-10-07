تكريم رياض الخولي والإسباني رافايل بينيتو وإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثامنة للقاهرة الدولي للمونودراما

كرم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، النجم "رياض الخولي" والفنان الأسباني "رافايل بينيتو"، وذلك خلال حفل ختام النسخة الثامنة للمهرجان، أمس الاثنين على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وقدمت برنامج الحفل الدكتورة رانيا ابراهيم .

وخلال كلمته، قدم المخرج الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، التهنئة لكل الشعب المصري بمناسبة الذكرى ال٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن الشعب المصري على مر التاريخ يمثل درعا قويا للجبهة الداخلية ولجيش مصر العظيم، كما وجه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقدم الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لرعايته للمهرجان، ولكل قطاعات الوزارة التى دعمت وساندت المهرجان فى دوراته .

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين بمسابقة التأليف، حيث فازت بالمركز الأول مسرحية "طاعة الحرب" للكاتب المصرى/ حسام الدين مسعد، وفازت مسرحية "الحاوية" للكاتب العراقى/ أحمد عباس على، وفازت بالمركز الثاني مكرر مسرحية "الماتريوشكا وأصداء المعتزلة" للكاتبة المصرية/ رشا الحسينى، وفازت بالمركز الثالث مسرحية "لا مكان للوقت" للكاتب العراقى / عمار سيف، وفازت بالمركز الثالث مكرر مسرحية "ذكري التي بقيت في بطن أمها واقفة" للكاتب العراقى / علي عبدالنبي الزيدي .

كما أعلن المهرجان عن الفائزين فى العروض المسرحية، حيث فاز بأفضل مسرحية مونودراما متكاملة عرض "قمر أحمر" من العراق إخراج علي عادل، وجائزة أفضل إخراج ذهبت الى رومانيا للمخرجة سيلفيا عن عرض "لاتنتقم منا" .

وجاءت جوائز لجنة التحكيم الخاصة كالتالى : شهادة لجنة التحكيم الخاصة للمونودراما "هبوط مؤقت" تمثيل سائر ظاهر وإخراج قدري كسبة من فلسطين، وشهادة لجنة التحكيم الخاصة في التمثيل ذهبت إلى ماجيل من ايطاليا عن عرض "من أجل موزة"، وشهادة لجنة التحكيم الخاصة في التمثيل ذهبت إلى سيلفيا من رومانيا

وكرم المهرجان أعضاء لجنة تحكيم عروض المسابقة الرسمية وهم : " الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي - مصر، المخرج إبراهيم القحومي - الإمارات، الكاتب فهد ردة الحارثي - السعودية، الفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا"، واأعضاء لجنة مسابقة التأليف وهم : "الدكتور محمود سعيد (مصر)، الدكتورة رحيمة الجابري (سلطنة عمان)، الكاتب منير راضي (العراق)"، وأعضاء لجنة المشاهدة والاختيار : " الدكتورة رانيا ابراهيم، المخرج محمد حجاج" بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة التنظيمية ومجموعة من الشباب والفتيات المتطوعين بالمهرجان .