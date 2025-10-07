لعدم جدية طلب التصالح.. حملات إزالات واسعة لمخالفات البناء في المنوفية

شهدت مدينة منوف في محافظة المنوفية وقرى المركز حملات إزالات واسعة استهدفت إزالة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمدينة والقرى؛ لعدم جدية المواطنين في التقدم بطلب التصالح عن المخالفات، وعدم حرصهم على تقنين أوضاعهم وفق ما نص عليه قانون التصالح من خلال استكمال جميع الأوراق والمستندات والرسوم المستحقة.

وأكد رئيس المركز والمدينة على أنه يتم إتخاذ إجراءات فورية تجاه الطلبات التي تم رفضها من قِبل لجان التصالح

وأشار بتواصل أعمال المتابعة للوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة منوف على مدار اليوم، ومواصلة حملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية.

وناشدت رئاسة المركز والمدينه المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء بسرعة استكمال طلباتهم بالأوراق والرسوم المستحقة لعدم إدراجهم ضمن قائمة الإزالات أو التعرض للمساءلة القانونية.