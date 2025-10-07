فعاليات متنوعة بقصور ثقافة السويس في احتفالات " وفرحت مصر"

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتحت شعار "وفرحت مصر"، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمحافظة السويس، قدمت خلالها عروضا فنية ومحاضرات تثقيفية.

انطلقت الفعاليات من مركز شباب الأربعين بعرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية منها يا ريس البحرية، سويسيات، مصريات، فات الكتير يا بلدنا، ويا بيوت السويس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي قصر ثقافة السويس، عقدت محاضرة بعنوان "٦ أكتوبر.. من الانكسار إلى الانتصار"، ألقاها الدكتور سادات غريب بحضور طالبات مدرسة السويس الثانوية الفنية للتمريض بنات، تناول خلالها تفاصيل الملحمة العسكرية الخالدة لحرب أكتوبر، مؤكدا أنها مثلت تحولا تاريخيًا من الهزيمة إلى النصر بفضل الخداع الاستراتيجي والتكتيك العسكري الدقيق والدعم العربي الواسع، إلى جانب الدور المحوري للمخابرات المصرية.

كما أشار إلى ملحمة 24 أكتوبر بالسويس، واستبسال أبناء المقاومة الشعبية الذين تصدوا للعدو ببسالة، مقدما نماذج من بطولاتهم التي خلدها التاريخ.

وتواصلت الفعاليات من بيت ثقافة فيصل، الذي نظم محاضرة بمدرسة الأهرام الصناعية العسكرية بعنوان "ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة"، ألقاها الكاتب خالد الجمال، مؤكدا أن ذكرى أكتوبر ستظل رمزا للعزيمة والإرادة الوطنية، وتجديدا للعهد على مواصلة البناء وغرس روح الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة. واستعرض بالتفصيل مراحل الحرب منذ انطلاقها في السادس من أكتوبر 1973 وحتى معارك 24 أكتوبر في السويس، وبطولات أبنائها وشهدائها.

كما شهدت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس محاضرة تثقيفية بعنوان "ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة" ألقاها الشاعر أحمد أبو سمرة بقاعة نادي الأدب، تحدث خلالها عن النصر العظيم وما جسده من معاني العزة والكرامة، مستعرضا أهم مراحل الحرب وأسباب اندلاعها، ومؤكدا أن مصر استعادت سيناء كاملة بفضل التخطيط الدقيق والإرادة الصلبة، مما غير موازين القوى في المنطقة.

وفي سياق آخر، عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "المهارات الناعمة" قدمتها المدربة شيماء عبد الحكيم لطالبات مدرسة السويس الفنية للتمريض، حيث تحدثت عن أهمية المهارات الشخصية والاجتماعية في سوق العمل مثل التواصل الفعّال، القيادة، العمل الجماعي، وإدارة الوقت، مؤكدة أنها لا تقل أهمية عن المهارات الفنية، وتُعد من أبرز ما يبحث عنه أصحاب العمل في العصر الحديث.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وتنفيذ فرع ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت، في إطار برنامج وطني شامل يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية لدى النشء والشباب.