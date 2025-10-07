قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فعاليات متنوعة بقصور ثقافة السويس في احتفالات " وفرحت مصر"

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
أحمد البهى

ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتحت شعار "وفرحت مصر"، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بمحافظة السويس، قدمت خلالها عروضا فنية ومحاضرات تثقيفية.

انطلقت الفعاليات من مركز شباب الأربعين بعرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية منها يا ريس البحرية، سويسيات، مصريات، فات الكتير يا بلدنا، ويا بيوت السويس، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي قصر ثقافة السويس، عقدت محاضرة بعنوان "٦ أكتوبر.. من الانكسار إلى الانتصار"، ألقاها الدكتور سادات غريب بحضور طالبات مدرسة السويس الثانوية الفنية للتمريض بنات، تناول خلالها تفاصيل الملحمة العسكرية الخالدة لحرب أكتوبر، مؤكدا أنها مثلت تحولا تاريخيًا من الهزيمة إلى النصر بفضل الخداع الاستراتيجي والتكتيك العسكري الدقيق والدعم العربي الواسع، إلى جانب الدور المحوري للمخابرات المصرية.
كما أشار إلى ملحمة 24 أكتوبر بالسويس، واستبسال أبناء المقاومة الشعبية الذين تصدوا للعدو ببسالة، مقدما نماذج من بطولاتهم التي خلدها التاريخ.

وتواصلت الفعاليات من بيت ثقافة فيصل، الذي نظم محاضرة بمدرسة الأهرام الصناعية العسكرية بعنوان "ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة"، ألقاها الكاتب خالد الجمال، مؤكدا أن ذكرى أكتوبر ستظل رمزا للعزيمة والإرادة الوطنية، وتجديدا للعهد على مواصلة البناء وغرس روح الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة. واستعرض بالتفصيل مراحل الحرب منذ انطلاقها في السادس من أكتوبر 1973 وحتى معارك 24 أكتوبر في السويس، وبطولات أبنائها وشهدائها.

كما شهدت المكتبة العامة بقصر ثقافة السويس محاضرة تثقيفية بعنوان "ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة" ألقاها الشاعر أحمد أبو سمرة بقاعة نادي الأدب، تحدث خلالها عن النصر العظيم وما جسده من معاني العزة والكرامة، مستعرضا أهم مراحل الحرب وأسباب اندلاعها، ومؤكدا أن مصر استعادت سيناء كاملة بفضل التخطيط الدقيق والإرادة الصلبة، مما غير موازين القوى في المنطقة.

وفي سياق آخر، عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "المهارات الناعمة" قدمتها المدربة شيماء عبد الحكيم لطالبات مدرسة السويس الفنية للتمريض، حيث تحدثت عن أهمية المهارات الشخصية والاجتماعية في سوق العمل مثل التواصل الفعّال، القيادة، العمل الجماعي، وإدارة الوقت، مؤكدة أنها لا تقل أهمية عن المهارات الفنية، وتُعد من أبرز ما يبحث عنه أصحاب العمل في العصر الحديث.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وتنفيذ فرع ثقافة السويس برئاسة هويدا طلعت، في إطار برنامج وطني شامل يهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية لدى النشء والشباب.

وزارة الثقافة فعاليات وزارة الثقافة وفرحت مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

احمد عمر هاشم

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة اليوم من الجامع الأزهر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

جون ادوارد

مفاجأة.. شرط جزائي في عقد جون إدوارد يمنع تعاقده مع الأهلي

أسعار البيض

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

فيريرا

بسبب أزمة المستحقات.. فيريرا يتعرض للطرد من مسكنه 4 مرات

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

فرنسا تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

خالد العناني

غرفة المنشآت الفندقية تهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب المدير العام لليونسكو

بالصور

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

بالحمالات.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية
نورهان منصور تثير الجدل بإطلالة صيفية

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه
وصفات طبيعية لتوريد الشفاه

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

المزيد