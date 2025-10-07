قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تفاصيل شخصية كريم العمري فى مسلسل لينك على Dmc

كريم العمري
كريم العمري
كتب قسم الفن

يواصل صناع مسلسل "لينك" استعداداتهم قبل عرضه المنتظر على مجموعة قنوات Dmc و منصة Watch it ، حيث يقدّم العمل رؤية اجتماعية جديدة تجمع بين الدراما واللايت كوميدي، من خلال مجموعة من القصص الإنسانية التي تناقش قضايا معاصرة مثل العنف الأسري، الإدمان، النصب الإلكتروني، وضغوط الحياة الزوجية.

وفي حديث خاص، عبر الفنان كريم العمري عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، قائلاً إنه يجسد شخصية الدكتور خالد، وهو صيدلي ناجح ومحب لأسرته ولعمله، يتمتع بشخصية مثالية وطيبة، لكن تطورات الأحداث تكشف عن جانب نفسي وإنساني عميق يعكس واقع كثير من الأزواج في المجتمع.

وأضاف العمري:

“الدور فيه تفاصيل كثيرة قريبة من الحقيقة، وبيعكس الضغوط النفسية اللي بيمر بيها الزوج وسط إيقاع الحياة السريع. حبيت الشخصية لأنها طبيعية جدًا ومكتوبة بصدق.”

وأشار إلى أن أجواء التصوير كانت مليئة بالمحبة والدعم، قائلاً:

“اشتغلنا كأننا أسرة واحدة فعلًا، الفنان الكبير سيد رجب كان بمثابة الأب لينا في الكواليس، وكمان استمتعت جدًا بالعمل مع محمود ياسين جونيور، سليم الترك، ميمي جمال، وأحمد صيام، كل واحد فيهم أضاف طاقة جميلة للمسلسل.”

وتابع مازحا:

“كان في مواقف مضحكة كتير مع أولادي في المسلسل، خصوصًا تاليا وإليانو، لأني مش متجوز في الحقيقة ومش متعود أسمع كلمة بابي، فكنت بتوتر جدًا أول مرة أسمعها.”

وختم كريم العمري حديثه موجهًا الشكر لشركة الإنتاج إيمالاين، على رأسها المنتجة إيمان أبو الدهب، احمد بلال  ومتمنيا أن يحظى العمل بنسبة مشاهدة عالية لأنه “يناقش قضايا حقيقية بطريقة خفيفة وقريبة من الناس”.

تعرض قناة "dmc"، بداية من يوم السبت الموافق، 11 أكتوبر الجاري، مسلسل "لينك"، وهو من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف ومجموعة من النجوم.

دور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق بين بحث بكر عن العدالة والتحالف مع جارته أسما (رانيا يوسف) وشاب خبير في الاختراق الإلكتروني، حيث يواجهون سوية شبكة من المحتالين عبر الإنترنت.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل و تامر فرج.

مسلسل "لينك" من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وينتج بواسطة شركة إيما لاين للإنتاج السينمائي التي تقودها إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، ما يعكس جودة الإنتاج ومهنية العمل.

لينك مسلسل لينك كريم العمري

