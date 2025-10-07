الخميس.. كلام في السيما يحتفي بالفنانة "سناء جميل".. بسينما الهناجر

في إطار حرص قطاع صندوق التنمية الثقافية على إثراء الحراك الفني وتوثيق الذاكرة السينمائية، تستمر سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الاحتفاء بالرموز الفنية.

حيث يحتفي صالون "كلام في السينما" بالفنانة الراحلة (سناء جميل) ضمن أمسيته لهذا الشهر وذلك يوم (الخميس 9 أكتوبر) في السابعة مساءً.

يقدم الصالون المخرج أشرف فايق, سيرة إحدى أبرز فنانى السينما المصرية والعالم العربي، الفنانة صاحبة الأداء المميز والعبقرى " سناء جميل" في أمسية مخصصة لتأمل مسيرتها الإبداعية إحدى أبرز رموز الفن المصري التي تركت إرثًا فنيًا متنوعًا بين السينما والمسرح والتليفزيون على مدار 5 عقود، حيث تعد سناء جميل صاحبة سيرة فنية استثنائية، جمعت بين الإبداع والجدل، لتظلّ أيقونة في ذاكرة الفن المصري.

يأتي الصالون في سياق سلسلة فعاليات شهرية تهدف إلى تأريخ فنانى السينما المصرية، من خلال شهادات حية لمعاصريها ، وتوفير مساحة حرة للنقاش بين الفنانين والجمهور والنقاد، تأكيدًا على دور الثقافة في بناء الوعي وتوثيق الذاكرة الوطنية.