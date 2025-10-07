قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامان على حرب غزة| مصر قلب العروبة النابض.. جهود متواصلة لوقف العدوان ودعم الحقوق الفلسطينية
12 أستاذا بجامعة أسوان ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في 2025
الوزراء يوافق على إنشاء جامعة البحر المتوسط .. ومُجمع معاهد أزهرية
إيران تتوعد برد فوري: عقوبات ترامب لا قيمة لها.. وسنحمي سفننا التجارية بكل قوة
عبر منفذ كرم أبو سالم.. محافظ شمال سيناء: مئات شاحنات المساعدات تدخل غزة يوميا
كوسيلة ضغط.. برلماني إسباني: طالبنا الدول الأوروبية بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل
مفتي الجمهورية: الإدمان بوابة لكل طريق منحرف وهو أداة أعداء الوطن للإجهاز عليه
الوزراء يوافق على إصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
وداعًا للتعب.. رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد
هنا يدفن أحمد عمر هاشم.. أهالي بني عامر ينتظرون وصول الجثـ ـمان بالشرقية| صور
سفير باكستان بالقاهرة يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تعزيز التعاون الثنائي
برلماني: الشراكة المصرية السعودية ركيزة للأمن العربي ونموذج للوحدة والتكامل

محمود عصام، عضو مجلس النواب
محمود عصام، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بمتانة العلاقات التاريخيةوالاستراتيجية التي تربط جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً فريداً في التضامن العربي ووحدة المصير، وتشكل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز استقرار المنطقة.

وأوضح عصام  في بيان صادر عنه أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التعاون الوثيق والتنسيق المستمر، مشيراً إلى المواقف التاريخية التي وقفت فيها السعودية إلى جانب مصر، وفي مقدمتها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث قدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً لمساندة القاهرة في تلك المرحلة المصيرية.

وأضاف أن العلاقات المصرية السعودية تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً شاملاً في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن الاستثمارات السعودية في مصر أصبحت من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص تنموية واعدة.

وأشار النائب إلى أن أسس العلاقات بين القاهرة والرياض تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير المشترك، مؤكداً أن البلدين يشكلان محوراً استراتيجياً رئيسياً في مواجهة التحديات العربية الراهنة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

واختتم عصام تصريحاته بالتأكيد على أن الروابط بين الشعبين المصري والسعودي ستظل نموذجاً للأخوة الصادقة والتعاون البنّاء، وأن ما يجمع القيادتين يعكس رؤية موحدة لمستقبل عربي أكثر استقراراً وازدهاراً. 

