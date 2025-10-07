برلماني: الشراكة المصرية السعودية ركيزة للأمن العربي ونموذج للوحدة والتكامل

أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بمتانة العلاقات التاريخيةوالاستراتيجية التي تربط جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً فريداً في التضامن العربي ووحدة المصير، وتشكل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز استقرار المنطقة.



وأوضح عصام في بيان صادر عنه أن العلاقات بين البلدين الشقيقين ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التعاون الوثيق والتنسيق المستمر، مشيراً إلى المواقف التاريخية التي وقفت فيها السعودية إلى جانب مصر، وفي مقدمتها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حيث قدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً لمساندة القاهرة في تلك المرحلة المصيرية.



وأضاف أن العلاقات المصرية السعودية تشهد نمواً متسارعاً وتطوراً شاملاً في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتاً إلى أن التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن الاستثمارات السعودية في مصر أصبحت من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق فرص تنموية واعدة.



وأشار النائب إلى أن أسس العلاقات بين القاهرة والرياض تقوم على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير المشترك، مؤكداً أن البلدين يشكلان محوراً استراتيجياً رئيسياً في مواجهة التحديات العربية الراهنة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية.



واختتم عصام تصريحاته بالتأكيد على أن الروابط بين الشعبين المصري والسعودي ستظل نموذجاً للأخوة الصادقة والتعاون البنّاء، وأن ما يجمع القيادتين يعكس رؤية موحدة لمستقبل عربي أكثر استقراراً وازدهاراً.