«موقف شجاع وخالد بحرب أكتوبر»..المؤتمر يُؤكد على عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، على أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل بالفعل نموذجًا يُحتذى به في التضامن العربي، قائمًا على أسس متينة من الأخوة والتعاون المشترك ووحدة المصير مستشهدا بالموقف الخالد والشجاع للمملكة بقيادة الملك فيصل – رحمه الله – خلال حرب أكتوبر المجيدة 1973، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز الجبهة العربية وتحقيق النصر.

جاء ذلك فى تصريحات له مُعربا عن فخره واعتزازه بالروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، مُؤكدًا على المبدأ الثابت الذي تتبناه مصر بأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشاد المهندس هيثم أمان بمستوى التعاون الاقتصادي المتميز بين البلدين، والذي تجلى في حجم التبادل التجاري المتزايد والاستثمارات السعودية الضخمة في مصر، معتبرًا إياها دعامة أساسية للتنمية المستدامة في كلا البلدين، وتحقيقًا لتكامل مثالي بين رؤية المملكة 2030 واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.