العشري: صناعة الصلب العربية أمام مرحلة تحول محورية

يشارك أيمن العشري، عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للحديد والصلب ، في أعمال القمة العربية الثامنة عشرة للصلب التي ينظمها الاتحاد يومي 7 و8 أكتوبر 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط – سلطنة عُمان، تحت رئاسة المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، وبمشاركة نخبة من قادة الصناعة وخبراء الطاقة والتحول الأخضر من مختلف الدول العربية والعالمية.

وتشهد القمة مشاركة أكبر الشركات والمصانع العاملة في صناعة الصلب عالميًا، من بينها دانييلي الإيطالية وSMS الألمانية وبرايم ميتال، إلى جانب وفود من المؤسسات الصناعية العربية الكبرى، ما يعكس مكانة القمة كأحد أبرز المنتديات المتخصصة في رسم مستقبل صناعة الصلب في المنطقة والعالم.

وأكد العشري أن القمة تمثل منصة رفيعة المستوى للحوار بين كبار الرؤساء التنفيذيين وصُنّاع القرار في قطاع الحديد والصلب العربي، مشيرًا إلى أن التحولات العالمية في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة تُعيد تشكيل سلاسل القيمة الصناعية ونماذج الأعمال، ما يتطلب من الدول العربية وضع رؤية استراتيجية مشتركة لضمان استدامة وتنافسية الصناعة.

وأوضح عضومجلس ادارة الاتحاد العربي للصلب أن القمة تسعى إلى مناقشة التحديات الجديدة التي تواجه منتجي الصلب العرب، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المعايير البيئية، وإعادة هيكلة الأسواق العالمية، كما تتناول القمة دور التحول الرقمي والابتكار في تطوير قدرات المصانع العربية، وبناء شراكات وتحالفات إقليمية تدعم النمو المستدام وتقلل الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، أشاد أيمن العشري بالجهود الكبيرة التي يقودها المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، في دعم مسيرة التكامل الصناعي العربي وتطوير صناعة الصلب على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن رئاسته للاتحاد تمثل قيمة مضافة للصناعة العربية لما يمتلكه من رؤية استراتيجية وخبرة واسعة في تطوير المنظومات الإنتاجية الحديثة.

كما ثمّن العشري الدور البارز الذي يقوم به المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وأحد القيادات العربية المؤثرة في صناعة الصلب، مشيرًا إلى أن إسهاماته تعكس نموذجًا متقدمًا في الإدارة الصناعية المستدامة، وتدعم توجهات المنطقة نحو التحول الأخضر الصناعي، ومعربًا عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في دعم التحول الصناعي الأخضر وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد العشري أن التكامل بين الكيانات الوطنية الرائدة يشكل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين المؤسسات الصناعية العربية، بما ينعكس على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب تصريحه مؤكدًا أن القطاع العربي يمتلك الإمكانات البشرية والتكنولوجية التي تؤهله للريادة العالمية، شريطة تعزيز التعاون المشترك وتبني آليات تصنيع مرنة ومستدامة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشددًا على أن القمة الحالية تمثل خطوة مهمة نحو بناء صناعة صلب عربية أكثر تكاملًا وكفاءة واستدامة