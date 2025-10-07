قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
العشري: صناعة الصلب العربية أمام مرحلة تحول محورية

ولاء عبد الكريم

يشارك أيمن العشري، عضو مجلس ادارة الاتحاد العربي للحديد والصلب ، في أعمال القمة العربية الثامنة عشرة للصلب التي ينظمها الاتحاد يومي 7 و8 أكتوبر 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط – سلطنة عُمان، تحت رئاسة المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، وبمشاركة نخبة من قادة الصناعة وخبراء الطاقة والتحول الأخضر من مختلف الدول العربية والعالمية.

وتشهد القمة مشاركة أكبر الشركات والمصانع العاملة في صناعة الصلب عالميًا، من بينها دانييلي الإيطالية وSMS الألمانية وبرايم ميتال، إلى جانب وفود من المؤسسات الصناعية العربية الكبرى، ما يعكس مكانة القمة كأحد أبرز المنتديات المتخصصة في رسم مستقبل صناعة الصلب في المنطقة والعالم.

وأكد العشري أن القمة تمثل منصة رفيعة المستوى للحوار بين كبار الرؤساء التنفيذيين وصُنّاع القرار في قطاع الحديد والصلب العربي، مشيرًا إلى أن التحولات العالمية في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة تُعيد تشكيل سلاسل القيمة الصناعية ونماذج الأعمال، ما يتطلب من الدول العربية وضع رؤية استراتيجية مشتركة لضمان استدامة وتنافسية الصناعة.

وأوضح  عضومجلس ادارة  الاتحاد العربي للصلب أن القمة تسعى إلى مناقشة التحديات الجديدة التي تواجه منتجي الصلب العرب، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المعايير البيئية، وإعادة هيكلة الأسواق العالمية، كما تتناول القمة دور التحول الرقمي والابتكار في تطوير قدرات المصانع العربية، وبناء شراكات وتحالفات إقليمية تدعم النمو المستدام وتقلل الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، أشاد أيمن العشري بالجهود الكبيرة التي يقودها المهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب، في دعم مسيرة التكامل الصناعي العربي وتطوير صناعة الصلب على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن رئاسته للاتحاد تمثل قيمة مضافة للصناعة العربية لما يمتلكه من رؤية استراتيجية وخبرة واسعة في تطوير المنظومات الإنتاجية الحديثة.

كما ثمّن العشري الدور البارز الذي يقوم به المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، وأحد القيادات العربية المؤثرة في صناعة الصلب، مشيرًا إلى أن إسهاماته تعكس نموذجًا متقدمًا في الإدارة الصناعية المستدامة، وتدعم توجهات المنطقة نحو التحول الأخضر الصناعي، ومعربًا عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها الريادي في دعم التحول الصناعي الأخضر وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد العشري أن التكامل بين الكيانات الوطنية الرائدة يشكل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين المؤسسات الصناعية العربية، بما ينعكس على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.

واختتم عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للحديد والصلب تصريحه مؤكدًا أن القطاع العربي يمتلك الإمكانات البشرية والتكنولوجية التي تؤهله للريادة العالمية، شريطة تعزيز التعاون المشترك وتبني آليات تصنيع مرنة ومستدامة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشددًا على أن القمة الحالية تمثل خطوة مهمة نحو بناء صناعة صلب عربية أكثر تكاملًا وكفاءة واستدامة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| بمواصفات جبارة فيفو غزو الأسواق بهاتف جديد.. شركة أبل تواجه بعض التحقيقات فما القصة؟

هاتف فيفو

Vivo V60e 5G.. كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية عملاقة تعيد تعريف الهواتف الاقتصادية

نظام OriginOS

قائمة أجهزة "فيفو" المؤهلة للحصول على تحديث أندرويد 16

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

