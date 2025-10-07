قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
توك شو

علاقة دولابك بالطاقة.. أسرار لتنظيم حياتك تكشفها سونيا الحبال

سونيا الحبال
سونيا الحبال

أكدت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن الدولاب يعكس علاقتنا بالذات، إذ يحتوي على مختلف أنواع الطاقة التي نحملها، سواء كانت طاقة الخروج أو طاقة المنزل أو حتى الطاقة المرتبطة بالملابس الداخلية. وأوضحت أن كل ما يوجد داخل الدولاب يعبر عن حالتنا الطاقية الداخلية ويكشف مدى انسجامنا أو اضطرابنا النفسي.

وقالت سونيا الحبال خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، إن علاقتنا بالذات قد تكون منظمة ومرتبة أو يسودها التشتت والفوضى. وأشارت إلى أن من يعيش وسط طاقة فوضوية وغير مرتبة ينعكس ذلك على تفاصيل حياته اليومية، بينما من ينعم بطاقة منظمة يشعر بانسيابية وسلاسة في مختلف جوانب حياته.

وأضافت أن علم الطاقة يقوم على مبدأ التنظيم، مؤكدة أن “كلما كانت حياتنا منظمة، كان الكون أكثر انتظامًا معنا”. وشددت على أن ترتيب الأشياء والمقتنيات يسهم في انسياب الطاقة الإيجابية ويمنع التعطلات أو العراقيل التي قد تواجه الإنسان في حياته.

وبيّنت الحبال أن الأشخاص الذين لا يولون اهتمامًا بترتيب دواليبهم أو ملابسهم غالبًا ما يعانون من تشتت وفوضى داخلية، لأن كل ما حولنا يحمل طاقة معينة تتفاعل معنا باستمرار.

 وأوضحت أن الدولاب قد يكون مصدرًا للطاقة الإيجابية والتنظيم، أو على العكس، مصدرًا للفوضى والتعطيل في الحياة إذا تُرك دون ترتيب أو تنظيف دوري.

وختمت خبيرة الطاقة حديثها بالتأكيد على أن الاهتمام بتنظيم الدولاب ليس مجرد سلوك منزلي أو تجميلي، بل هو انعكاس مباشر لحالة الإنسان الداخلية، وأن الحفاظ على الترتيب والنظام يساعد في تعزيز الطاقة الإيجابية، وتحقيق التوازن الذاتي، وجذب البركة والتوفيق إلى الحياة اليومية.

