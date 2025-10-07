تموين الإسكندرية : ضبط مسئولي مخبز بلدي تصرفوا في طن ونصف دقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة على عدد من المخابز بأحياء غرب والجمارك ووسط.



وذكر بيان أصدرته المديرية، اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير 19 محضرا شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجل التفتيش لمخابز بلدية، وتوقف مخابز بلدية عم الانتاج بدون إذن مسبق من التموين.



كما أسفرت الحملات عن تحرير محضر تصرف لأحد المخابز البلدية فى كمية من الدقيق البلدى المدعم تقدر 33 شيكارة دقيق تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالي واحد طن و650 كيلو جراما من الدقيق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

