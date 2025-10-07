نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين.. صور

عقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع عدد من الأهالي بحضور المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ؛ للاستماع إلى شكاواهم، والعمل على وضع حلول عاجلة لها، بحضور الأجهزة والجهات المعنية.

جاء هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين.

وخلال اللقاء، عرض المواطنون عدة مشكلات تتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي في بعض القرى، حيث تمت مخاطبة الجهات التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتحديد موقف هذه المشروعات.

كما تم بحث عدد من طلبات وشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وإيجاد حلول عاجلة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتعامل الميداني مع المشكلات بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن تحسين الخدمات والمرافق أولوية قصوى، مؤكدًا تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ (114) بجانب الرقم (0473220792) لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين والتعامل الفوري معها بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.