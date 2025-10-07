الخطيب يحسم مشاورات لجنة التخطيط بشأن المدرب الجديد

طالع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في اجتماعه أمس مع لجنة التخطيط، برئاسة الكابتن مختار مختار وعضوية الكابتن زكريا ناصف وبحضور الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي، ما انتهت إليه اللجنة بشأن ملف المدير الفني الأجنبي الذي يتولى مسئولية فريق الكرة خلال المرحلة القادمة.

واستمع رئيس النادي إلى كافة التفاصيل الخاصة بالمدربين اللذين وقع عليهما الاختيار للترشح لتولي المهمة.

كما ناقش تقييم اللجنة لهما من كافة الجوانب وكذلك رؤية المدير الرياضي، بجانب وجهة نظر الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة، وبما يتفق مع المواصفات المطلوبة في المدير الفني الجديد.

ويعكف الكابتن محمود الخطيب حاليًّا على التحقق من بعض الأمور تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة.