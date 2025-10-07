بعد وفاة أحمد عمر هاشم.. "نشأت الديهي" يفتح النار على شماتة الإخوان

فتح الإعلامي نشأت الديهي، النار على إعلامي جماعة الإخوان، بعد شماتهم في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "وقف الإخوان اليوم بشماتة ما رأينها في مصر قلوبهم تقطر سوادا سواهم وشماتهم في موت رجل لم نرى أو نسمع عنه إلا كل خير".

وتابع الديهي " عدو مصر الأول داخليا هو تنظيم الإخوان ويخطئ من يظن بخلاف ذلك، وأقول للمتعاطفين ومن يريدون عودتهم مرة أخرى أن هذا خطر ما بعده خطر ويمثل إعادة لعصر ظلامي".

واستطرد "لا الدولة هتقبل ولا الشعب هيقبل وأقول لمن يلعب بالنار وربما يأتي وقتا نفضح فيه هؤلاء إحنا معندناش غير هذه البلد أنا بقول الدولة المصرية وأجهزتها رسميًا تعرف وضع الإخوان وسوف تقف لهم بالمرصاد".