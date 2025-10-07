الديهي ناعيًا أحمد عمر هاشم: دافع عن الحق.. ولم يسع لمنصب أو جاه

نعى الإعلامي نشأت الديهي، وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ84 عامًا.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "هذا الرجل الذي أعطى وقال وساهم كان رجل السنة الصوفي الورع التقي غادر عالمنا، ربنا يرحمه ويصبر تلامذته ومحبيه".

وأضاف "كان مصريا فقال كلمات الحق ودافع عن الحق وقف بجوار بلده وأشاد بهؤلاء المخلصين من أبناء بلده ووقف ليشهد شهادة حق وبينه وبين نهاية عمره ما لم يكن لديه إلا أن يلقى الله بوجه حسن وحسن خاتمة ويحث الشباب على حب الوطن".

وتابع "وكان دائما يشيد بالرئيس السيسي ويشهد شهادة حق وهو رجل في نهاية عمره لا يريد منصب ولا جاه أو مال وقال كلمات حق رحل عن عالمنا ولا نزكيه على الله، ولكن الإخوان المسلمين الذي أؤكد يقينا أنهم ليسوا مسلمين هؤلاء طالما يروا كل وطني مصريًا سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا طالما يقف مع الدولة فهو في مرمى الإخوان".

واستطرد "وقف الإخوان اليوم بشماتة ما رأينها في مصر قلوبهم تقطر سوادا سواهم، وأقول إن علمه الغزير سيظل باقيًا وأنا بشهد الشعب المصري على الإخوان أدي شماتة في موت رجلًا لم نرى أو نسمع عنه إلا كل خير كان صوامًا قوامًا وحافظ لكتاب الله وسنة رسوله هكذا يتم التعامل مع مشايخنا".