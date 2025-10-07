قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 3 أشخاص في تحطم طائرة طبية بولاية كاليفورينا الأمريكية
مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
كيفية التوقف عن سلوك سب الدين.. أمين الإفتاء يوصي بـ 4 أدعية لعلاج المشكلة
لا أنا طبيب ولا كوميديان.. ومش بتضايق من لقب «أراجوز».. أبرز تصريحات باسم يوسف
الجمهور بيكلّم نفسه .. ميدو يعلّق على توالي أزمات الزمالك
ارتفاع محدود في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
لانش إسعاف بحري جديد ينضم لأسطول الإنقاذ استعدادًا للمواسم السياحية بشرم الشيخ | صور
نهاية مأساوية لجريمة هزّت الصعيد.. إحالة أوراق الجُناة في مذبحــة «أبو حزام» إلى المفتي
مصطفى الفقي يكشف كواليس فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
وزير البترول: مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكومي |فيديو
محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع سيدي سالم

محمود زيدان

 تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة سيدي سالم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

شملت الجولة تفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشارع هندسة الري بطول 600 متر وعرض 6 أمتار، وشارع مجلس المدينة بطول 800 متر وعرض 6 أمتار، بنسبة تنفيذ بلغت 100٪؜، بالإضافة إلى شارع الأسباط بطول 300 متر وعرض 6 أمتار، باعتماد مالي 616,000 جنيه بنسبة تنفيذ 50%.

أكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير داخل المدن والمناطق السكنية، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي عقبات لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الإنتر لوك

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تصرف في هذا الموعد.. 1000 جنيه من الرئيس السيسي للمعلمين والنقابة تعلق

أسعار البنزين

رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

نادي الزمالك

لجنة مؤقتة | الزمالك في قبضة الفيفا وخارطة طريق لـ إنقاذه.. تفاصيل خطيرة

OpenAI

OpenAI تحظر حسابات مرتبطة بالصين طلبت مقترحات حول مراقبة وسائل التواصل

Motorola

هاتف Motorola Moto G Power 2025 .. صفقة برايم داي التي تجمع بين القوة والأناقة

OnePlus

ساعة OnePlus Watch 3 تهبط إلى أدنى سعر لها في عروض برايم داي لشهر أكتوبر

ريحة فم طفلك غريبة؟.. 7 أسباب لا تخطر على بالك وراء رائحة الفم الكريهة عند الأطفال وطرق علاجها

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

طريقة عمل الكوكيز بالشوكليت شيبس .. مقرمش وطري في نفس الوقت

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

6 أكتوبر

اعتراف صادم.. تل أبيب أذلت وهزمت أمام مصر في 73.. والإنكار جلب 7 أكتوبر 2023

اللانشون يسـ.ــمم 5 أطفال

5 أطفال يصابون بالتــسـمـ.ـم بسبب “اللانشون” في سوهاج

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

