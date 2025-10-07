محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع سيدي سالم

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع مدينة سيدي سالم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وفتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

شملت الجولة تفقد أعمال تركيب الإنترلوك بشارع هندسة الري بطول 600 متر وعرض 6 أمتار، وشارع مجلس المدينة بطول 800 متر وعرض 6 أمتار، بنسبة تنفيذ بلغت 100٪؜، بالإضافة إلى شارع الأسباط بطول 300 متر وعرض 6 أمتار، باعتماد مالي 616,000 جنيه بنسبة تنفيذ 50%.

أكد محافظ كفرالشيخ أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير داخل المدن والمناطق السكنية، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى متابعته المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي عقبات لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.