مقترح تطوير السوق الحضارى الخاص بالباعه برأس البر

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية للسوق الحضارى برأس البر، وذلك لبحث مقترحات تطويره والتى نفذها فريق جامعتى عين شمس و برلين التقنية، خلال ورشة عملهم بالمحافظة الأسبوع الماضى، ضمن مشروع " نحو مدن مصرية خضراء " الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، و بحث " محافظ دمياط " خلاله محاور النماذج التجريبية لإعادة إحياء منطقة السوق، والتى تضمنت توسعة الوحدات التجارية ووضع حدود للواجهات وإضافة عناصر أخرى ، وذلك على خلفية استطلاع الرأى لبعض المنتفعين ومرتادى المنطقة ، وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " آلية اختيار نموذج قابل للتطبيق، وذلك لدعم رؤية المحافظة نحو الإرتقاء بالشكل الحضارى بالمنطقة وتحقيق رواجًا بها فى ضوء الهوية البصرية لمحافظة دمياط مثمناً جهود فريق الجامعتين لتنفيذ تلك الاستراتيجية واعداد المقترحات من خلال المشروع.

ووجه محافظ دمياط تعليماته إلى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، بصيانة السلالم الموجودة بمداخل السوق، كما وجه برفع الاشغالات والتصدى لأى مخالفات بالممشى وبالمنطقة المحيطة .