تنمية المشروعات يتيح تمويلات وخدمات غير مالية وتسويقية للحرف اليدوية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على أن يكون معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية منصة تسويقية كبيرة ومميزة لأصحاب الحرف بجميع محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وسيناء، باعتبار أن تلك المناطق وأصحاب الحرف العاملة فيها هم الأكثر احتياجا للخدمات التسويقية والفنية التي تقدمها جهات وهيئات الدولة الداعمة للمشروعات الصغيرة

أوضح رحمي أن معرض تراثنا في دورته السابعة والمنعقد حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية يشارك به عدد كبير من الحرفيين القادمين من محافظات الصعيد سوهاج والمنيا بجانب مشاركة متميزة من محافظة أسيوط وكذلك الوادي الجديد وأسوان وحلايب وشلاتين، وذلك حرصا من الجهاز على فتح آفاق تسويقية كبيرة لمنتجات أصحاب الحرف في ملتقى تسويقي كبير مثل معرض تراثنا، ومن ثم مساعدتها على الانتشار في السوق المحلي واجتذاب المزيد من العملاء والزبائن لمثل هذه الحرف التراثية، وتعزيز قدرتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة وأن المعرض يجذب عدد كبيرا وملحوظا من الجمهور الزائر من البلاد العربية والإقليمية.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز لا تتوقف خدماته لقطاع الحرف اليدوية والتراثية عند الخدمات الفنية والتسويقية فقط بل يقدم لأصحاب المشروعات الحرفية أو الراغبين في بدء مشروعاتهم التراثية الخاصة تمويلات متنوعة من خلال فروع الجهاز المنتشرة في المحافظات، مشيرا إلى أن الجهاز أتاح تمويلات وخدمات غير مالية و تسويقية لقطاع الحرف اليدوية و التراثية تخطت المليار جنيه منذ ٢٠١٤ وحتي الان مما ساعد علي وصول منتجات هذا القطاع إلي هذه الجودة و التميز الذي يشهدها معرض تراثنا هذا العام.

من جانبه أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تفعيل أوجه التعاون المختلفة مع جهاز تنمية المشروعات وفرعه في أسيوط من أجل تمكين أصحاب الحرف اليدوية والتراثية ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم والمساهمة في الترويج للتراث المصري الأصيل في الداخل والخارج وأشار إلى أن معرض تراثنا يمثل نافذة تسويقية هامة لأصحاب المشروعات بالمحافظة ونحرص على مشاركتهم كل عام لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم و اشاد بمجهودات الجهاز التي قدمت خدمات مالية و تدريبية و تسويقية لأكثر من 1600 مشروع للحرف التراثية لابناء أسيوط مما وفر الآلاف من فرص العمل و عمل علي انتشار واحياء هذه الحرف الفنية العريقة و تشجيع ابناء و فتيات اسيوط بالعمل فيها.

وأعرب اللواء هشام ابوالنصر عن سعادته بتوجيه زيارة لمجموعة من طلاب جامعة أسيوط وجامعة بدر لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستأتي في إطار حرص المحافظة على دعم فكر العمل الحر بين الشباب، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال لديهم، فضلًا عن تعريفهم بفرص العمل المتاحة في مجالات الحرف اليدوية والتراثية.

وأكد المحافظ أن معرض "تراثنا" يجسد جهود الدولة في الحفاظ على التراث المصري الأصيل، ودعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب وتشجيعهم على العمل والإنتاج، مشيدًا بوعي طلاب الجامعات وحرصهم على اكتساب الخبرات الميدانية والاطلاع على نماذج النجاح في مجال الحرف اليدوية.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الزيارات الميدانية للطلاب لتعزيز ارتباطهم بالواقع العملي، وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد

من جانبهن، عبرت عدد من العارضات المشاركات من محافظة أسيوط عن امتنانهن وسعادتهم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا و الافتتاح الكبير الذي شرفه بالحضور السيد رئيس الوزراء و دعم الدولة لمجال الحرف اليدوية والتراثية وأشرن إلى أن اجتذاب عملاء جدد وتوسيع قادة عملاءهم والتعرف على أذواق الجمهور تأتي على رأس أولوياتهن أثناء مشاركتهن في المعرض.

وقالت منال سعد زغلول إحدى رائدات التللي في أسيوط، إن جهاز تنمية المشروعات قدم لها أكثر من خدمة مالية أو فنية خلال مشوراها في تلك المهنة، منها دعما ماليا ساعدها في تدريب نحو 500 فتاة على حرفة التللي في أسيوط، ومن ثم إحياء الحرفة من جديد، مشيرة إلى أنها شاركت في عدد من دورات معرض تراثنا لعرض منتجات الفتيات في أسيوط، وكذلك معارض خارجية في دول عربية، وعادت عليها المشاركة بالتوسع والانتشار والرواج لحرفة كانت تواجه شبح الاندثار.

بينما قالت سارة حمدي عثمان صاحبة براند متخصص في صنع الحقائب القماشية، أنه بعد تخرجها من الجامعة، توجهت بدعم وتوجيه من شقيقها إلى تعلم حرفة الخياطة والتطريز معتمدة في ذلك على الكورسات التعليمية على الإنترنت.

وأضافت أنها تسعى في تصميماتها أن تكون الحقائب صديقة للبيئة مصنعة من القماش والنسيج والقطن، مع إضفاء طابع عصري حتى تناسب مختلف الأذواق، مشيرة إلى أنها تشارك في تراثنا للمرة الثانية ومعتبرة أن مشروعها نفسه حقق لها دخلا مناسبا أغناها عن التفكير في الوظيفة التقليدية، لكن نجاحها مرتبط بقدرتها على تطوير مشروعها وتسويق منتجاتها وهو ما تفعله خلال مشاركتها في تراثنا.

وقالت سناء جاهين، إنها خريجة معهد خطوط وتعلمت حرفة الخرز بالمصادفة، واستغلتها كفرصة عمل بديلة للوظيفة التقليدية، حيث نجحت في تطوير عملها من خلال التوجه إلى إحدى الجمعيات حيث حصلت على دورات خاصة بريادة الأعمال وتأسيس المشروعات، ونجحت بمنتجاتها ومنتجات زميلاتها في حرف مختلفة من المشتغلات في الجمعية إلى الوصول إلى معرض تراثنا.