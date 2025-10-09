قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
في عظته الأسبوعية.. البابا تواضروس يشرح كيف يسدد الله احتياجات البشر
محمد صلاح يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم بصورة من غرفة الملابس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025.. خطّطوا لنشاطٍ قصيرٍ

الجوزاء
الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025

التعلم السريع والاستماع بشفافية يُحققان نتائج مفيدة. تحلَّ بالصبر مع التفاصيل، واستمتع باكتشافات مرحة مع الأصدقاء أو الزملاء مع الحفاظ على اللطف.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

للأزواج، شاركوا فكرةً ممتعةً أو خطّطوا لنشاطٍ قصيرٍ وممتعٍ معًا لتجديد الود، حافظوا على كلماتٍ مهذبةٍ وصادقةٍ واحتفلوا بالفرحات الصغيرة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تشتكي النساء من مشاكل نسائية تستدعي عناية طبية. تجنب التوتر، سواءً في حياتك الشخصية أو العملية، يمكنك أيضًا الانضمام إلى حصة رياضية اليوم. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

تحدث بوضوح، دوّن ملاحظات بسيطة، وتحقق من الحقائق قبل مشاركتها. قدّم أفكارًا مفيدة في اجتماعات قصيرة، واطلب من زملائك في الفريق تقديم ملاحظاتهم لتحسين خططك وازن بين الحديث والمتابعة المستمرة: أظهر أنك تستمع ثم تتصرف. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ادخر جزءًا صغيرًا من أي دخل إضافي، وأعد النظر في الاشتراكات التي لا تستخدمها، تساعدك الميزانية البسيطة على توفير الوقت لخطط ممتعة، استخدم الأدوات الرقمية لتسجيل الإيصالات وضبط تذكيرات للفواتير لتجنب غرامات التأخير والتوتر، وزد مدخراتك باستمرار. 

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الهجرة العشوائية لأمريكا

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

انفجار إطار سيارة يشعل النار في 25 مليون جنيه بسوهاج

أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه

موبايلك تاعبك.. أفضل هواتف محمولة بسعر 10,000 جنيه في 2025

الفائزون بنوبل الكيمياء

مواطن سعودي من أصول فلسطينية بين الحائزين على نوبل في الكيمياء

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

سعيد الزغبي: رسائل الرئيس السيسي أكدت قوة الدولة داخليا ودورها المحوري في إنهاء حرب غزة

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يوجه برفع كفاءة منظومة التقنين والاستعداد للأمطار والسيول ومراعاة الحياد في انتخابات النواب

الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي

اتصال مصري فرنسي لبحث إنهاء أزمة غزة.. وخبير بالشأن الفرنسي يوضح

بالصور

أكثر من 3300 حالة قسطرة قلبية حتى الآن.. إنجازات مستمرة للمنظومة الصحية بالشرقية |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

الكبد
الكبد
الكبد

«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

لوسيد
لوسيد
لوسيد

عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

المفاصل
المفاصل
المفاصل

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد