تداول فيديو لمديرة مدرسة توزع نقودا على الطلاب لتشجيعهم على الحضور

يشهد موقع التواصل الاجتماعي حاليا تداولا لفيديو يزعم قيام مديرة مدرسة بتوزيع النقود على طلاب الصف الثالث الإعدادي لتشجيعهم على الحضور.

ولم يكشف ناشر الفيديو عن اسم المدرسة أو مكانها ، إلا أن المسئولين في وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية يقومون بالتحقق من صحة الفيديو المتداول ، ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بشأنه.

وقد انتقد معظم أولياء الأمور المعلقون ما جاء بالفيديو ، حيث قال مصطفى عبد الله : ده شو إعلامي ، وقال كمال الشافعي : ده فيلم هابط ، وقالت هناء عبد الله : التربية والتعليم ليهم هيبة ومش محتاجين نوزع فلوس علشان الطلبة يحضروا ، وقالت شيماء المحلاوي : الكل بياخد التريند ، وتساءل شاكر عبادة : على حساب مين الفلوس دي ؟ ، وقالت أماني مكرم : ده تصرف غير تربوي بالمرة ، وقالت أسماء عبد الحليم : ده سلوك خاطئ وكارثي.

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على متابعة نسب الحضور، والتقييمات والواجبات، وعدم منح أي طالب درجات دون الالتزام بالحضور الفعلي، كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية، مشددًا على أنه لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.