غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"بنك أوف أمريكا" يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الصين إلى 4.5% في الربع الثالث من 2025
أ ش أ

توقع "بنك أوف أمريكا"، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 5.2% في الربع الثاني.


وأشار البنك، وفقا لتقرير بحثي صدر، اليوم /الأربعاء/، إلى أن نمو الإنتاج الصناعي في سبتمبر من المرجح أن يتراجع إلى 5% على أساس سنوي، مقابل 5.2% في أغسطس، لافتا إلى أن هذا التراجع المتوقع يأتي رغم استمرار قوة مؤشر الإنتاج الصناعي في مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر، والذي سجل 51.9 نقطة.


وأوضح محللو البنك أن تباطؤ وتيرة النمو يعود بالأساس إلى تأثير القاعدة المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو ما قد يضغط على الأرقام الإجمالية للناتج المحلي رغم متانة النشاط الصناعي الأساسي. 


وأضاف التقرير، أن الإنتاج الصناعي سجل متوسط نمو بلغ 6.2% خلال الربع الثاني على أساس سنوي.


كما رجح التقرير استمرار ضعف إنتاج قطاع المرافق خلال سبتمبر، ما سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الأداء الصناعي العام خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن هذا الضعف يشكل عبئا مستمرا على القطاع الصناعي الصيني.


وأكد أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ستشكل مؤشرا رئيسيا على مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل الجهود التي تبذلها الصين لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة ومواصلة التعافي من تداعيات الجائحة.
 

بنك أوف أمريكا نمو الإنتاج الصناعي مؤشر مديري المشتريات تباطؤ وتيرة النمو

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حسن مصطفي

حسن مصطفى: لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك.. والنادي في دوامة لا تنتهي

اتحاد الجمباز

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

اتحاد اليد

بحضور رئيس الاتحاد الدولي لليد.. استمرار فعاليات دورة المدربين الأفارقة للرخصة A

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

