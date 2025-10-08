"بنك أوف أمريكا" يتوقع تباطؤ نمو اقتصاد الصين إلى 4.5% في الربع الثالث من 2025

توقع "بنك أوف أمريكا"، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 4.5% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 5.2% في الربع الثاني.



وأشار البنك، وفقا لتقرير بحثي صدر، اليوم /الأربعاء/، إلى أن نمو الإنتاج الصناعي في سبتمبر من المرجح أن يتراجع إلى 5% على أساس سنوي، مقابل 5.2% في أغسطس، لافتا إلى أن هذا التراجع المتوقع يأتي رغم استمرار قوة مؤشر الإنتاج الصناعي في مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر، والذي سجل 51.9 نقطة.



وأوضح محللو البنك أن تباطؤ وتيرة النمو يعود بالأساس إلى تأثير القاعدة المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو ما قد يضغط على الأرقام الإجمالية للناتج المحلي رغم متانة النشاط الصناعي الأساسي.



وأضاف التقرير، أن الإنتاج الصناعي سجل متوسط نمو بلغ 6.2% خلال الربع الثاني على أساس سنوي.



كما رجح التقرير استمرار ضعف إنتاج قطاع المرافق خلال سبتمبر، ما سيؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الأداء الصناعي العام خلال الربع الثالث، مشيرا إلى أن هذا الضعف يشكل عبئا مستمرا على القطاع الصناعي الصيني.



وأكد أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ستشكل مؤشرا رئيسيا على مسار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل الجهود التي تبذلها الصين لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة ومواصلة التعافي من تداعيات الجائحة.

