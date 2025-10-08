قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات شرم الشيخ ترسم ملامح المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة| وخبير يشرح
سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
عاجل| الرئيس السيسي يشارك في إفطار احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين
مصادر: وزير الخارجية الأمريكي يحضر اجتماع باريس بشأن غزة
الجهاد: وفد الحركة يصل شرم الشيخ الليلة للمشاركة في مفاوضات غزة
الرئيس السيسي: أي تهديد لا ينبغي أن يثير قلق المصريين
الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة ويوجّه رسائل طمأنة للمصريين
اطمئنوا يا شعب مصر.. 10رسائل قوية للرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة
الدردير ينشر صورة لزيارة نجوم الزمالك القدامي للمعلم حسن شحاته
كلاسيكو الأرض.. هل يشارك لامين يامال ضد ريال مدريد؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تعزيز التعاون في مجال سلامة الغذاء بين مصر ونيوزيلندا

الهيئة القومية
الهيئة القومية
ولاء عبد الكريم

التقى الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء –  ناتالي كولينز، المستشار الإقليمي للزراعة بالسفارة النيوزيلندية، وبحضور جورجيت سوبِت، المستشار التجاري لشؤون النفاذ إلى الأسواق بالسفارة النيوزيلندية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ونيوزيلندا في مجالات سلامة الغذاء، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، وبناء القدرات في مجالات التقييم والمراقبة والتحليل، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطوير نظم التتبع والتفتيش وتيسير حركة التجارة الزراعية والغذائية بين البلدين.

واستعرض الدكتور طارق الهوبي جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء وفقًا لأحدث الممارسات الدولية، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات النيوزيلندية الرائدة في إدارة سلاسل الغذاء وتحقيق التكامل بين الجوانب الرقابية والتجارية.

من جانبها، أشادت ناتالي كولينز بما حققته الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تطور ملحوظ في البنية التشريعية والرقابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة رغبة بلادها في توسيع آفاق التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات.

كما أعربت جورجيت سوبِت عن تطلع السفارة النيوزيلندية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المتبادلة بين البلدين على أسس علمية ومعايير سلامة معترف بها دوليًا.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الهيئة مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

الرئيس اللبناني

الرئيس اللبناني: نطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من المواقع المحتلة

غزة

أجواء إيجابية تسود لقاءات شرم الشيخ بشأن اتفاق غزة

ترامب

الجلسة الرئيسية في شرم الشيخ تناقش نقاطا جوهرية في خطة ترامب

منة عدلي القيعي تخطف الأنظار بصور رومانسية رفقة زوجها

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

