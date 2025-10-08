تعزيز التعاون في مجال سلامة الغذاء بين مصر ونيوزيلندا

التقى الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – ناتالي كولينز، المستشار الإقليمي للزراعة بالسفارة النيوزيلندية، وبحضور جورجيت سوبِت، المستشار التجاري لشؤون النفاذ إلى الأسواق بالسفارة النيوزيلندية.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ونيوزيلندا في مجالات سلامة الغذاء، وتبادل الخبرات العلمية والفنية، وبناء القدرات في مجالات التقييم والمراقبة والتحليل، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطوير نظم التتبع والتفتيش وتيسير حركة التجارة الزراعية والغذائية بين البلدين.

واستعرض الدكتور طارق الهوبي جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء وفقًا لأحدث الممارسات الدولية، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات النيوزيلندية الرائدة في إدارة سلاسل الغذاء وتحقيق التكامل بين الجوانب الرقابية والتجارية.

من جانبها، أشادت ناتالي كولينز بما حققته الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تطور ملحوظ في البنية التشريعية والرقابية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة رغبة بلادها في توسيع آفاق التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات.

كما أعربت جورجيت سوبِت عن تطلع السفارة النيوزيلندية إلى تعزيز التعاون مع الهيئة بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المتبادلة بين البلدين على أسس علمية ومعايير سلامة معترف بها دوليًا.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الهيئة مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية بهدف تعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.