دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
محافظات

الترشح للنواب بالأقصر.. تزاحم أمام المحكمة و34 متنافسا يقدمون أوراقهم

انطلاق ماراثون الترشح بالأقصر.. تزاحم أمام المحكمة و34 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول برئاسة المستشار عبدالرحيم عبدالمالك
انطلاق ماراثون الترشح بالأقصر.. تزاحم أمام المحكمة و34 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم في اليوم الأول برئاسة المستشار عبدالرحيم عبدالمالك
شمس يونس

شهدت محكمة الأقصر الابتدائية صباح اليوم مشهدًا انتخابيًا ساخنًا مع بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث توافد العشرات من المرشحين منذ فجر اليوم في محاولة لحجز مقعد الصدارة والتقدم بأوراقهم فور فتح اللجنة، وسط منافسة حقيقية على "الرقم الأول" في الكشوف.

وترأس المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، أعمال اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، والتي استقبلت في اليوم الأول 34 مرشحًا قدموا أوراقهم رسميًا لخوض السباق البرلماني عن مختلف الدوائر، في أجواء سادها الحماس والانضباط.

وشهد محيط المحكمة تزاحمًا واضحًا من المرشحين ومندوبيهم، بينما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا لتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تخصيص ممرات لتقديم الملفات ومراجعتها بدقة قبل اعتمادها رسميًا، وسط متابعة قضائية مشددة لضمان سير الإجراءات بشفافية كاملة.

وأكد عدد من المرشحين أن تواجدهم المبكر أمام المحكمة جاء تعبيرًا عن استعدادهم لخوض منافسة قوية، مشيدين بالحيادية التى تتبعها اللجنة المشرفة منذ اللحظة الأولى، فيما اعتبر آخرون أن الرقم الأول في الكشوف يمنح دفعة رمزية ومعنوية مهمة في بداية المعركة الانتخابية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها على مدار الأيام المقبلة لاستقبال باقي المرشحين حتى الموعد المحدد قانونًا، بينما يعيش الشارع الأقصرى حالة من الترقب لمعرفة القوائم النهائية التي ستخوض المنافسة، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين عدد من الأسماء البارزة في دوائر المحافظة.


 

