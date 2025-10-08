الترشح للنواب بالأقصر.. تزاحم أمام المحكمة و34 متنافسا يقدمون أوراقهم

شهدت محكمة الأقصر الابتدائية صباح اليوم مشهدًا انتخابيًا ساخنًا مع بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث توافد العشرات من المرشحين منذ فجر اليوم في محاولة لحجز مقعد الصدارة والتقدم بأوراقهم فور فتح اللجنة، وسط منافسة حقيقية على "الرقم الأول" في الكشوف.

وترأس المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، أعمال اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، والتي استقبلت في اليوم الأول 34 مرشحًا قدموا أوراقهم رسميًا لخوض السباق البرلماني عن مختلف الدوائر، في أجواء سادها الحماس والانضباط.

وشهد محيط المحكمة تزاحمًا واضحًا من المرشحين ومندوبيهم، بينما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا لتنظيم حركة الدخول والخروج، مع تخصيص ممرات لتقديم الملفات ومراجعتها بدقة قبل اعتمادها رسميًا، وسط متابعة قضائية مشددة لضمان سير الإجراءات بشفافية كاملة.

وأكد عدد من المرشحين أن تواجدهم المبكر أمام المحكمة جاء تعبيرًا عن استعدادهم لخوض منافسة قوية، مشيدين بالحيادية التى تتبعها اللجنة المشرفة منذ اللحظة الأولى، فيما اعتبر آخرون أن الرقم الأول في الكشوف يمنح دفعة رمزية ومعنوية مهمة في بداية المعركة الانتخابية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة أعمالها على مدار الأيام المقبلة لاستقبال باقي المرشحين حتى الموعد المحدد قانونًا، بينما يعيش الشارع الأقصرى حالة من الترقب لمعرفة القوائم النهائية التي ستخوض المنافسة، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين عدد من الأسماء البارزة في دوائر المحافظة.



