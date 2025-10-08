حملات تفتيشية موسعة على 480 منشأة بالأقصر لضبط بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة

كشف محمود باسل محمد مدير مديرية العمل بالأقصر عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية والتوعوية خلال شهر سبتمبر الماضي، استهدفت تعزيز الانضباط المهني داخل المنشآت الصناعية والخدمية بالمحافظة.



وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على بيئة العمل وضمان تطبيق معايير السلامة المهنية

وأوضح مدير المديرية أن فرق التفتيش التابعة للمديرية قامت بالتفتيش على 208 منشآت يعمل بها 2490 عاملًا في إطار جهود السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 205 منشآت أخرى يعمل بها 211 عاملًا ضمن حملات التفتيش العمالي.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ 38 حملة ميدانية شاملة استهدفت 75 منشأة تضم أكثر من 3574 عاملًا، لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بقوانين العمل واللوائح المنظمة لساعات العمل وشروط التشغيل.

وأضاف "باسل" أن المديرية قامت خلال الشهر ذاته بتحرير 25 محضر مخالفة ضد منشآت غير ملتزمة بمعايير السلامة، إلى جانب بحث 7 شكاوى عمالية، وتنظيم 3 ندوات توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، استفاد منها أكثر من 100 عامل.



كما شاركت المديرية في 13 اجتماعًا للجنة السلامة والصحة المهنية، ونفذت 16 قياسًا ميدانيًا بيئيًا داخل المنشآت الصناعية، وعقدت 5 ندوات توعية بمخاطر بيئة العمل شارك فيها 180 عاملًا، بالإضافة إلى 9 حملات نوعية و17 حملة عادية و12 لجنة تراخيص.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة مديرية العمل بالأقصر لحماية العمال، وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات، بما يضمن سلامة العنصر البشري ويرسخ ثقافة الوقاية داخل أماكن الإنتاج.



واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الأقصر تسعى لتكون نموذجًا في تطبيق معايير السلامة المهنية على مستوى الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل نحو بيئة عمل آمنة ومستدامة.