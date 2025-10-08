قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات تفتيشية موسعة على 480 منشأة بالأقصر لضبط بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 كشف محمود باسل محمد مدير مديرية العمل بالأقصر عن تنفيذ سلسلة من الحملات التفتيشية والتوعوية خلال شهر سبتمبر الماضي، استهدفت تعزيز الانضباط المهني داخل المنشآت الصناعية والخدمية بالمحافظة.


وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف الرقابة على بيئة العمل وضمان تطبيق معايير السلامة المهنية

وأوضح مدير المديرية أن فرق التفتيش التابعة للمديرية قامت بالتفتيش على 208 منشآت يعمل بها 2490 عاملًا في إطار جهود السلامة والصحة المهنية، إلى جانب 205 منشآت أخرى يعمل بها 211 عاملًا ضمن حملات التفتيش العمالي.


وأشار إلى أنه تم تنفيذ 38 حملة ميدانية شاملة استهدفت 75 منشأة تضم أكثر من 3574 عاملًا، لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بقوانين العمل واللوائح المنظمة لساعات العمل وشروط التشغيل.

وأضاف "باسل" أن المديرية قامت خلال الشهر ذاته بتحرير 25 محضر مخالفة ضد منشآت غير ملتزمة بمعايير السلامة، إلى جانب بحث 7 شكاوى عمالية، وتنظيم 3 ندوات توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، استفاد منها أكثر من 100 عامل.


كما شاركت المديرية في 13 اجتماعًا للجنة السلامة والصحة المهنية، ونفذت 16 قياسًا ميدانيًا بيئيًا داخل المنشآت الصناعية، وعقدت 5 ندوات توعية بمخاطر بيئة العمل شارك فيها 180 عاملًا، بالإضافة إلى 9 حملات نوعية و17 حملة عادية و12 لجنة تراخيص.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة مديرية العمل بالأقصر لحماية العمال، وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات، بما يضمن سلامة العنصر البشري ويرسخ ثقافة الوقاية داخل أماكن الإنتاج.


واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الأقصر تسعى لتكون نموذجًا في تطبيق معايير السلامة المهنية على مستوى الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل نحو بيئة عمل آمنة ومستدامة.

الاقصر اخبار الاقصر مديرية العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

الغندور يتوقع فوز منتخب مصر على جيبوتي مقابل 3 أهداف

منتخب السعودية

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ أنشطة "أندية السكان" لرفع الوعي المجتمعي بعدة محافظات

بالصور

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد