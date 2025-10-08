قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة
إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على الطريق الحر بالقليوبية
بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة
لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة جيبوتي..صور
بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية
أمن الغربية يتدخل للسيطرة على "خناقة" مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام محكمة طنطا
في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا
موقع وزارة التربية والتعليم يتيح تقييمات الأسبوع الثالث لطلاب المدارس|اضغط هنا وحملها الآن
دبلوماسيون: اختيار مصر لرئاسة اليونسكو تتويج سياسي لمكانتها وريادتها وثقة العالم في قيادتها
ميدو: الزمالك أرقى مؤسسة رياضية في مصر.. وجمهور الأهلي بيحترمني
وزيرة خارجية سلوفينيا: دور مصر محوري في المباحثات بين إسرائيل وحماس
طارق السيد: في ناس جوة الزمالك مش عايزة النادي ينجح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خوفًا من الحرائق.. حملة لإزالة الحشائش والعاقول بمعابد الكرنك لحماية التراث الفرعوني بالأقصر

خوفًا من الحرائق.. حملة لإزالة الحشائش والعاقول بمعابد الكرنك لحماية التراث الفرعوني بالأقصر
خوفًا من الحرائق.. حملة لإزالة الحشائش والعاقول بمعابد الكرنك لحماية التراث الفرعوني بالأقصر
شمس يونس

تتواصل بمنطقة معابد الكرنك بمحافظة الأقصر اليوم أعمال إزالة العاقول والحشائش داخل أروقة المعبد، في إطار خطة شاملة تنفذها منطقة آثار الأقصر لحماية المواقع الأثرية وصونها من أي مخاطر قد تهدد سلامتها.

وأكدت المصادر الأثرية أن فرق العمل تواصل جهودها  لإزالة النباتات الجافة والعشوائية التي تتجمع بين الأحجار والجدران، لما تسببه من أضرار مباشرة على البنية الأثرية، إلى جانب خطر اشتعال الحرائق في حال تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المعابد والمواقع التاريخية في الأقصر، خاصة مع تزايد درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تؤثر على حالة النقوش والكتابات الفرعونية.

وأعرب مسؤولو المنطقة عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالمعبد، الذين يواصلون العمل بروح الفريق الواحد من أجل حماية هذا الصرح العظيم، الذي يمثل أحد أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة وشاهداً خالداً على عبقرية المصريين القدماء في فنون العمارة والبناء.


 

الاقصر اخبار الاقصر آثار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

باسم يوسف

عميل وكدا.. باسم يوسف: أنا سعري 22 مليون دولار.. وموضوع الفلوس بيهدد جوازي

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

ترشيحاتنا

الدعاء

الفرق بين العفو والعافية.. البحوث الإسلامية يوضحها

الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم

نائب رئيس جامعة الأزهر: فقد الدكتور أحمد عمر هاشم مصيبة كبرى للأمة

علامات حسن الخاتمة

علامات حسن الخاتمة عند الغسل.. 4 أشياء تظهر بجسد الميت

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد