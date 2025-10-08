خوفًا من الحرائق.. حملة لإزالة الحشائش والعاقول بمعابد الكرنك لحماية التراث الفرعوني بالأقصر

تتواصل بمنطقة معابد الكرنك بمحافظة الأقصر اليوم أعمال إزالة العاقول والحشائش داخل أروقة المعبد، في إطار خطة شاملة تنفذها منطقة آثار الأقصر لحماية المواقع الأثرية وصونها من أي مخاطر قد تهدد سلامتها.

وأكدت المصادر الأثرية أن فرق العمل تواصل جهودها لإزالة النباتات الجافة والعشوائية التي تتجمع بين الأحجار والجدران، لما تسببه من أضرار مباشرة على البنية الأثرية، إلى جانب خطر اشتعال الحرائق في حال تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المعابد والمواقع التاريخية في الأقصر، خاصة مع تزايد درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي تؤثر على حالة النقوش والكتابات الفرعونية.

وأعرب مسؤولو المنطقة عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون بالمعبد، الذين يواصلون العمل بروح الفريق الواحد من أجل حماية هذا الصرح العظيم، الذي يمثل أحد أبرز رموز الحضارة المصرية القديمة وشاهداً خالداً على عبقرية المصريين القدماء في فنون العمارة والبناء.



