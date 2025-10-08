تمكين المرأة وذوي الهمم بالأقصر.. ندوة توعوية حول الزواج المبكر وحملات لدعم التشغيل

تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر تنفيذ برامجها المجتمعية الداعمة للمرأة والطفل وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود التوعية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.



وكشف محمود باسل محمد مدير مديرية العمل بالأقصر أن شهر سبتمبر شهد نشاطًا مكثفًا في هذا المجال، من خلال تنظيم سلسلة ندوات وبرامج استهدفت تعزيز الوعي الأسري وتوفير فرص عمل للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح "باسل" أن المديرية نظمت ندوة توعوية بمكتب عمل البياضية حول مخاطر الزواج المبكر، شارك بها 25 مستفيدًا من الشباب والفتيات وأولياء الأمور، تناولت الندوة الآثار الصحية والاجتماعية للزواج المبكر، وسبل حماية الفتيات من الممارسات الضارة التي تعيق التعليم والتنمية.

كما تم التفتيش على 15 منشأة تضم عمالة أطفال بهدف مراقبة التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون الطفل المصري واللوائح المنظمة لتشغيل الأحداث، والتأكد من عدم تعرضهم لأي مخاطر مهنية أو استغلال.

وأشار مدير المديرية إلى أن اليوم المفتوح لمديرية العمل بالأقصر الذي يتم تنظيمه للأسبوع الثاني على التوالي، شهد بحث عشرات الشكاوى العمالية والمجتمعية، حيث تم حل نسبة كبيرة منها ميدانيًا، بالإضافة إلى ترشيح 45% من ذوي الهمم للعمل بالقطاع الخاص، وترشيح 4 من الأصحاء للعمل أيضًا في المؤسسات المشاركة بالمبادرة.

وأكد "باسل" أن مديرية العمل تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتأهيل وتشغيل النساء والشباب من ذوي القدرات الخاصة، من خلال التنسيق مع الشركات والمصانع والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل دائمة ومشروعات صغيرة مدعومة فنيًا.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة، مشددًا على أن الأقصر تسعى لتكون نموذجًا رائدًا في دمج المرأة وذوي الهمم في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.

