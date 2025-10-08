قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
ضبط 2.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأرمنت بالأقصر

شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمخازن والمخابز البلدية تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين.

قاد الحملة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، تحت إشراف جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وضمَّت اللجنة كلاً من جندي سعيد كبير مفتشين، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وعبد العظيم النوبي، وشريف أحمد، ورفاعي أحمد، ومحمود عثمان مدير إدارة تموين أرمنت، وعماد أدوار مفتش تموين بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية مدخل أرمنت الحيط الرئيسي بمركز أرمنت، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بلغت نحو 2.5 طن من الحلاوة الطحينية والبسكويت والبسبوسة الفاسدة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن الجهود المكثفة للمديرية في متابعة الأسواق وضمان وصول سلع آمنة وسليمة للمواطنين.


 

