ضبط 2.5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مخزن بأرمنت بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمخازن والمخابز البلدية تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة السلع المطروحة للمواطنين.

قاد الحملة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، تحت إشراف جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وضمَّت اللجنة كلاً من جندي سعيد كبير مفتشين، وأحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وعبد العظيم النوبي، وشريف أحمد، ورفاعي أحمد، ومحمود عثمان مدير إدارة تموين أرمنت، وعماد أدوار مفتش تموين بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية مدخل أرمنت الحيط الرئيسي بمركز أرمنت، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، بلغت نحو 2.5 طن من الحلاوة الطحينية والبسكويت والبسبوسة الفاسدة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك ضمن الجهود المكثفة للمديرية في متابعة الأسواق وضمان وصول سلع آمنة وسليمة للمواطنين.



