الأقصر.. مصنع سكر أرمنت يحتفل بانتصارات أكتوبر

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في الاحتفال الذي نظمه مصنع سكر أرمنت بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، وذلك بالمركز الترفيهي بالمدينة السكنية للمصنع.

وخلال كلمته في الحفل، نقل نائب محافظ الأقصر تحيات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والذى حالت ظروفه دون حضور هذا الحفل ، وأكد أن الجندي المصري حقق النصر على الجيش الإسرائيلي بفضل الشجاعة والإصرار على استرداد سيناء الحبيبة ، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر جسّد أسمى معاني التضحية والوحدة الوطنية والإيمان بالله، وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة التي تشهدها مصر حتى اليوم.

وأضاف أن على الجيل الجديد أن يتمسك بالقيم الدينية والوطنية من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وفى كلمته بالحفل أكد الكيميائي عبد الناصر أبو الحسن أحمد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، اعتزاز العاملين بالمصنع بمشاركة أبناء المجتمع المحلي في هذه المناسبة الوطنية والدينية الغالية، مشيرًا إلى أن المصنع حريص على تنظيم الفعاليات التي تعزز روح الانتماء والعمل والإنتاج.

وتخلل الحفل توزيع جوائز على نحو 25 من حفظة القرآن الكريم، في إطار دعم المصنع للأنشطة الدينية والاجتماعية.

وحضر الاحتفال كل من العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، والدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان ومستشار شيخ الأزهر الشريف، والشيخ النوبي حساني مدير إدارة أوقاف أرمنت، والشيخ علي حسن مدير إدارة الوعظ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والعاملين بالمصنع.