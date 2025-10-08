قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دع.ـارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته
نقل 7 طلاب إلى مستشفى الشهداء بادعاء تسمم.. وتعليم المنوفية: لا توجد مشكلة
محافظات

الأقصر.. مصنع سكر أرمنت يحتفل بانتصارات أكتوبر

نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف
نائب محافظ الأقصر يشارك في احتفال مصنع سكر أرمنت بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف
شمس يونس

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، في الاحتفال الذي نظمه مصنع سكر أرمنت بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، وذلك بالمركز الترفيهي بالمدينة السكنية للمصنع.

وخلال كلمته في الحفل، نقل نائب محافظ الأقصر تحيات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر،  والذى حالت ظروفه دون حضور هذا الحفل ، وأكد أن الجندي المصري حقق النصر على الجيش الإسرائيلي بفضل الشجاعة والإصرار على استرداد سيناء الحبيبة ، مشيرًا إلى أن نصر أكتوبر جسّد أسمى معاني التضحية والوحدة الوطنية والإيمان بالله، وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة التي تشهدها مصر حتى اليوم.

وأضاف أن على الجيل الجديد أن يتمسك بالقيم الدينية والوطنية من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وفى كلمته بالحفل أكد الكيميائي عبد الناصر أبو الحسن أحمد رئيس قطاعات مصانع سكر أرمنت، اعتزاز العاملين بالمصنع بمشاركة أبناء المجتمع المحلي في هذه المناسبة الوطنية والدينية الغالية، مشيرًا إلى أن المصنع حريص على تنظيم الفعاليات التي تعزز روح الانتماء والعمل والإنتاج.

وتخلل الحفل توزيع جوائز على نحو 25 من حفظة القرآن الكريم، في إطار دعم المصنع للأنشطة الدينية والاجتماعية.

وحضر الاحتفال كل من العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، والدكتور محمد أبو الشيخ عميد كلية دار العلوم بجامعة أسوان ومستشار شيخ الأزهر الشريف، والشيخ النوبي حساني مدير إدارة أوقاف أرمنت، والشيخ علي حسن مدير إدارة الوعظ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والعاملين بالمصنع.

الاقصر محافظ الاقصر مصنع السكر اخبار الاقصر

