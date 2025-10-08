لأول مرة في الصعيد.. الأقصر تبدأ تدريب الصم والبكم على الحرف والمهن الحديثة

أعلن محمود باسل محمد مدير مديرية العمل بالأقصر عن إطلاق خطة تدريبية شاملة تستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري وتزويد الشباب بالمهارات العملية والمهنية التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح "باسل" أن الخطة التدريبية التي أعدتها المديرية لشهر سبتمبر تضمنت برامج متنوعة في مجالات الخياطة، والطاقة الشمسية، وصيانة المحمول، والكهرباء، والسباكة، والفندقة، والحاسب الآلي، والبرمجة، وهي تخصصات تم اختيارها بعناية بناءً على متطلبات سوق العمل بالمحافظة.

وأشار إلى أن المديرية ستنفذ لأول مرة دورة تدريبية متخصصة للصم والبكم بالأقصر، في خطوة تهدف إلى دمج ذوي الإعاقة السمعية في منظومة العمل والإنتاج، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب المهارات الفنية اللازمة لبدء مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأضاف مدير المديرية أن البرامج التدريبية تُنفذ بالتنسيق مع وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، مع توفير الأدوات والخامات اللازمة لضمان تدريب عملي فعّال. كما يجري حاليًا إعداد خطة لمتابعة المتدربين بعد انتهاء الدورات لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل حقيقية تتناسب مع تخصصاتهم.

وأكد "باسل" أن المديرية تولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع الفتيات على الالتحاق بالدورات المهنية، وخاصة في مجالات الخياطة والتطريز والحاسب الآلي، ضمن جهود تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق المساواة في فرص العمل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التدريب المهني يمثل حجر الزاوية في استراتيجية مديرية العمل بالأقصر لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق جيل جديد من الشباب المؤهل القادر على مواكبة التغيرات التكنولوجية، والمشاركة بفاعلية في سوق العمل المحلي والدولي.