قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي للمصريين: "ما تقلقوش.. محدش يقدر يعمل أي حاجة مع مصر"
جهاز التنمية الحضرية يقود أضخم مشروع لتجديد القاهرة التاريخية وتحويلها لمركز جذب سياحي وثقافي
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكًا رئيسيًا في أي عملية سلام تحقق أمن واستقرار المنطقة
الرئيس السيسي: تلقيت أنباء مشجعة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
لاتهامه بتزوير محرر رسمي.. رمضان صبحي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
الرئيس السيسي: أدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه
في إطار خطة التطوير.. وظائف قيادية شاغرة بهيئة سكك حديد مصر حتى 4 نوفمبر
دراسة كندية.. اقتناء الكلاب يقلل من خطر إصابة الأطفال بالربو| إيه الحكاية؟
سعر الجنيه الذهب اليوم 8-10-2025
وزارة الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة لتقليل الواردات وتعميق التصنيع المحلي
الرئيس السيسي: نثمن جهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ومصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية
150 ألف سلة غذائية.. الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة زاد العزة الـ46 لغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدينة الأقصر تنفذ 4 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..
ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية..
شمس يونس

 نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة،  حملة إزالات مكبرة على التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر ، أنه في إطار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27، تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة تضمنت تنفيذ أربعة قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وتضمنت الأعمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 1988 لسنة 2025 بناحية العوامية حوض السيالة 14، بسبب بناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما تضمنت تنفيذ قرار الإزالة رقم 2045 لسنة 2025 بناحية منشأة العماري حوض جبانة المسلمين، بسبب بناء سور بداخله تشوينات مواد بناء على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض. 

وشملت الأعمال أيضاً تنفيذ قرار الإزالة رقم 2046 لسنة 2025 بناحية منشأة العماري حوض جبانة المسلمين، بسبب بناء سور بالطوب الأبيض على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 2047 لسنة 2025، وهو عبارة عن بناء بالطوب اللبن على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وحسن عبده رئيس حي جنوب، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحمزة عبد الغني رئيس قسم حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومحمد حفني رئيس قسم الإزالات بقسم شرطة الأقصر.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

جاتوسو

مدرب منتخب إيطاليا: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مُضطرون للعب ضد إسرائيل

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ترشيحاتنا

طريقة عمل بابا غنوج

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

القلق والتوتر

عشبة غير متوقعة تعالج القلق والتوتر وتقوي القلب

ضعف الانتصاب

تحذير للرجال: هذه الأطعمة تسبب ضعف الانتصاب

بالصور

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد