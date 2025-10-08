مدينة الأقصر تنفذ 4 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة إزالات مكبرة على التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر ، أنه في إطار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27، تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة تضمنت تنفيذ أربعة قرارات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية.

وتضمنت الأعمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 1988 لسنة 2025 بناحية العوامية حوض السيالة 14، بسبب بناء بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما تضمنت تنفيذ قرار الإزالة رقم 2045 لسنة 2025 بناحية منشأة العماري حوض جبانة المسلمين، بسبب بناء سور بداخله تشوينات مواد بناء على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وشملت الأعمال أيضاً تنفيذ قرار الإزالة رقم 2046 لسنة 2025 بناحية منشأة العماري حوض جبانة المسلمين، بسبب بناء سور بالطوب الأبيض على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 2047 لسنة 2025، وهو عبارة عن بناء بالطوب اللبن على مساحة حوالي واحد قيراط تقريباً، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، وحسن عبده رئيس حي جنوب، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وحمزة عبد الغني رئيس قسم حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومحمد حفني رئيس قسم الإزالات بقسم شرطة الأقصر.