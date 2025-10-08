قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
فن وثقافة

محمد يحيى يحصل على وسام العضوية الدائمة من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية

محمد يحيى
محمد يحيى
قسم الفن

منحت الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى “SACEM” الملحن المصري محمد يحيي وسام  كـ"عضو جولدن" كمُصنّف دولي، تقديرًا لمجمل أعماله التي تركت بصمة واضحة في صناعة الموسيقى على مدار أكثر من 25 عامًا من العطاء والإبداع مع كبار نجوم مصر والوطن العربي .

وفي أول تعليق له على هذا التكريم، قال محمد يحيى: سعيد جدًا بالحصول على وسام ساسيم كعضو جولدن، وهو شرف كبير بالنسبة لي، لأنه يعكس التقدير الحقيقي للعمل الموسيقي الذي أقدمه.

وأضاف هذا التكريم ليس لي وحدي، بل لكل فنان ومطرب وشاعر وثقوا في ألحاني وشاركوني النجاح خلال مسيرتي، وفخور بأن الموسيقى التي قدمتها استطاعت أن تعبر الحدود وتصل لقلوب الناس في أماكن مختلفة.

ووجّه محمد يحيي إهداء خاصًا إلى كل الفنانين الذين تعاون معهم، وإلى الجمهور الذي صدّق ألحانه وتفاعل معها على مدار السنوات، معتبرًا أن هذا النجاح لا يخصه وحده، بل هو انتصار لكل صناع الموسيقى في الوطن العربي.

وأردف: هذه الخطوة تشجعني على الاستمرار في تقديم موسيقى تليق بالجمهور، وتُعبّر عن مشاعر الناس وتلامس وجدانهم، وأعدكم أن القادم سيكون أكثر تميزًا.

وتعد هذه العضوية تكريمًا خاصًا للمبدعين الذين أثرت أعمالهم الساحة الفنية بشكل ملحوظ، وأثبتت حضورها على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يعكس مدى تأثير موسيقى محمد يحيى على مختلف الأجيال والمستمعين في الوطن العربي وخارجه.

وتعاون الملحن محمد يحيى في مشواره الغنائى مع عدد من النجوم منهم عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وتامر حسنى وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم بكثير وتركت ألحانه بصمة كبيرة مع الجمهور .

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

